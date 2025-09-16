Grupo Honda Star Motos confirma presença na ExpoFronteira 2025 e promete novidades exclusivas para o público

Grupo Honda Star Motos é presença confirmada na ExpoFronteira 2025 – Foto: Assessoria/ Secom

A ExpoFronteira 2025 vai ganhar ainda mais velocidade e prestígio com a confirmação da participação do Grupo Honda Star Motos, a maior concessionária de motocicletas do Acre. Reconhecida pela tradição e inovação no setor de duas rodas, a empresa promete levar ao evento uma série de novidades para os visitantes.

Em reunião com o prefeito Jerry Correia, o empresário Osvaldo Dias garantiu que a Honda Star Motos estará presente com um espaço exclusivo, dedicado à exposição e comercialização dos modelos mais modernos da marca Honda. O público terá a oportunidade de conhecer de perto as últimas tecnologias e tendências do mercado de motocicletas, com condições especiais e atendimento especializado.

A presença da concessionária reforça a ExpoFronteira como um dos maiores eventos da região, que une tradição, negócios e inovação, movimentando a economia local e fortalecendo o relacionamento entre empresas e comunidade.

Segundo organizadores, a entrada de grandes marcas como a Honda Star Motos confirma a relevância crescente da ExpoFronteira, que além de ser um espaço de lazer e cultura, se consolida como vitrine para investimentos e oportunidades de negócios.