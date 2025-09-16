Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Grupo Honda Star Motos confirma presença na ExpoFronteira 2025 e promete novidades exclusivas para o público

16 de setembro de 2025

Grupo Honda Star Motos é presença confirmada na ExpoFronteira 2025 – Foto: Assessoria/ Secom

A ExpoFronteira 2025 vai ganhar ainda mais velocidade e prestígio com a confirmação da participação do Grupo Honda Star Motos, a maior concessionária de motocicletas do Acre. Reconhecida pela tradição e inovação no setor de duas rodas, a empresa promete levar ao evento uma série de novidades para os visitantes.

Em reunião com o prefeito Jerry Correia, o empresário Osvaldo Dias garantiu que a Honda Star Motos estará presente com um espaço exclusivo, dedicado à exposição e comercialização dos modelos mais modernos da marca Honda. O público terá a oportunidade de conhecer de perto as últimas tecnologias e tendências do mercado de motocicletas, com condições especiais e atendimento especializado.

A presença da concessionária reforça a ExpoFronteira como um dos maiores eventos da região, que une tradição, negócios e inovação, movimentando a economia local e fortalecendo o relacionamento entre empresas e comunidade.

Segundo organizadores, a entrada de grandes marcas como a Honda Star Motos confirma a relevância crescente da ExpoFronteira, que além de ser um espaço de lazer e cultura, se consolida como vitrine para investimentos e oportunidades de negócios.

Prefeitura de Epitaciolândia intensifica melhorias em ramais para garantir escoamento da produção e transporte escolar

7 minutos atrás

em

16 de setembro de 2025

Por

Prefeitura de Epitaciolândia amplia serviços de manutenção de ramais – Foto: Assessoria/ Secom

A Prefeitura de Epitaciolândia segue ampliando os serviços de manutenção e melhoria dos ramais em diversas comunidades rurais do município. Nesta semana, está em fase de conclusão o trabalho no Ramal do Sr. Bage, produtor da área de piscicultura, que será diretamente beneficiado com as intervenções realizadas.

De acordo com o Diretor de Campo, Nandro Moisés, as equipes têm trabalhado diariamente para garantir trafegabilidade e atender às demandas do setor produtivo.

“Estamos trabalhando todos os dias para atender as determinações do prefeito Sérgio Lopes, que é levar melhorias de ramais para todos os nossos produtores rurais. O objetivo é garantir o escoamento da produção e também oferecer condições adequadas para o transporte escolar. Intensificamos os trabalhos para aproveitar este fim de verão amazônico e assegurar que os ramais tenham boa trafegabilidade no período chuvoso que se aproxima”, destacou.

O prefeito Sérgio Lopes tem reforçado o compromisso da gestão em oferecer infraestrutura adequada para fortalecer a agricultura familiar e demais cadeias produtivas do município, fundamentais para a geração de renda e desenvolvimento econômico local.

Com a proximidade do período de chuvas, a prefeitura busca acelerar as ações de recuperação, garantindo que os moradores da zona rural tenham mais qualidade de vida, segurança e facilidade no deslocamento.

