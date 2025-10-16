Tudo Sobre Política II
Governo e Prefeitura de Assis Brasil realizam grande ação social do programa “Juntos pelo Acre”
O Governo do Estado do Acre, em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou nesta quinta-feira (16) uma importante ação do programa
“Juntos pelo Acre – Cuidando das Pessoas”, levando cidadania, assistência e acolhimento à população.
A atividade aconteceu na Escola Íris Célia Cabanellas, durante todo o dia, e contou com grande participação da comunidade.
A iniciativa ofereceu diversos serviços gratuitos, como:
- Emissão de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito
- Apoio para cadastro e atualização do Bolsa Família e INSS
- Consultas com especialistas nas áreas de ginecologia, psicologia e nutrição
- Vacinação
- Distribuição de vestuário social
- Recreação infantil para crianças a partir de 5 anos
A ação garantiu não apenas assistência social e cuidados com a saúde, mas também momentos de lazer e acolhimento para as crianças .
A Prefeitura agradece a parceria do Governo do Estado e reforça o compromisso em promover políticas públicas que aproximam o poder público da população.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza manutenção nos cemitérios da cidade e das vilas do município
A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública e da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços, ECOPS, está fazendo a manutenção e limpeza dos cemitérios da cidade e vilas do município. Os serviços de limpeza, pintura, roçagem e retirada de entulhos serão realizadas nos 9 cemitérios de Cruzeiro do Sul.
Atualmente cerca de 40 homens, divididos em 3 equipes, estão atuando nos cemitérios Jardim da Paz e das Vilas Assis Brasil e Santa Rosa. Em seguida as equipes vão avançar para as Vilas Lagoinha,Santa Luzia da BR e São Pedro.
“Nosso prefeito Zequinha pediu atenção total aos cemitérios, para deixar tudo preparado para o Dia dos Finados. Estamos na cidade e entrando nas vilas para realizar a limpeza de todos os cemitérios, tanto da zona rural quanto urbana”, destacou o Coordenador de Limpeza Pública da Prefeitura de Cruzeiro do Sul,Fábio Novo.
A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Edna Fonseca, ressalta que a iniciativa vai além da estética dos cemitérios. “Nossas equipes estão empenhadas em atividades de pintura, roçagem e jardinagem e continuará com os trabalhos durante todo o mês, em colaboração com a Secretaria de Obras e o Departamento de Limpeza. Essa ação vai além da estética; é um gesto de respeito à memória e um cuidado com os sentimentos da população. Cada corte de grama, cada muro pintado e cada flor plantada reafirma o compromisso da gestão do Prefeito Zequinha Lima com a cidade, seus habitantes, seus mortos e memórias “, afirmou.
POLÍTICA
André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades
Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na...
Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá
Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil
Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão
Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...
