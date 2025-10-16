Governo e Prefeitura de Assis Brasil realizam grande ação social do programa “Juntos pelo Acre”

O Governo do Estado do Acre, em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou nesta quinta-feira (16) uma importante ação do programa

“Juntos pelo Acre – Cuidando das Pessoas”, levando cidadania, assistência e acolhimento à população.

A atividade aconteceu na Escola Íris Célia Cabanellas, durante todo o dia, e contou com grande participação da comunidade.

A iniciativa ofereceu diversos serviços gratuitos, como:

Emissão de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito

Apoio para cadastro e atualização do Bolsa Família e INSS

Consultas com especialistas nas áreas de ginecologia, psicologia e nutrição

Vacinação

Distribuição de vestuário social

Recreação infantil para crianças a partir de 5 anos

A ação garantiu não apenas assistência social e cuidados com a saúde, mas também momentos de lazer e acolhimento para as crianças .

A Prefeitura agradece a parceria do Governo do Estado e reforça o compromisso em promover políticas públicas que aproximam o poder público da população.