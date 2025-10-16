Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo Sobre Política II

Governo e Prefeitura de Assis Brasil realizam grande ação social do programa “Juntos pelo Acre”

Publicados

16 de outubro de 2025

Tudo Sobre Política II

O Governo do Estado do Acre, em parceria com a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizou nesta quinta-feira (16) uma importante ação do programa

“Juntos pelo Acre – Cuidando das Pessoas”, levando cidadania, assistência e acolhimento à população.
A atividade aconteceu na Escola Íris Célia Cabanellas, durante todo o dia, e contou com grande participação da comunidade.

A iniciativa ofereceu diversos serviços gratuitos, como:

  • Emissão de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito
  • Apoio para cadastro e atualização do Bolsa Família e INSS
  • Consultas com especialistas nas áreas de ginecologia, psicologia e nutrição
  • Vacinação
  • Distribuição de vestuário social
  • Recreação infantil para crianças a partir de 5 anos

A ação garantiu não apenas assistência social e cuidados com a saúde, mas também momentos de lazer e acolhimento para as crianças .

A Prefeitura agradece a parceria do Governo do Estado e reforça o compromisso em promover políticas públicas que aproximam o poder público da população.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do CRIE promove Baile de Carnaval para pessoal da Melhor Idade
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza manutenção nos cemitérios da cidade e das vilas do município

Publicados

7 horas atrás

em

16 de outubro de 2025

Por

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública e da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços, ECOPS, está fazendo a manutenção e limpeza dos cemitérios da cidade e vilas do município. Os serviços de limpeza, pintura, roçagem e retirada de entulhos serão realizadas nos 9 cemitérios de Cruzeiro do Sul.

Atualmente cerca de 40 homens, divididos em 3 equipes, estão atuando nos cemitérios Jardim da Paz e das Vilas Assis Brasil e Santa Rosa. Em seguida as equipes vão avançar para as Vilas Lagoinha,Santa Luzia da BR e São Pedro.

“Nosso prefeito Zequinha pediu atenção total aos cemitérios, para deixar tudo preparado para o Dia dos Finados. Estamos na cidade e entrando nas vilas para realizar a limpeza de todos os cemitérios, tanto da zona rural quanto urbana”, destacou o Coordenador de Limpeza Pública da Prefeitura de Cruzeiro do Sul,Fábio Novo.

A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Edna Fonseca, ressalta que a iniciativa vai além da estética dos cemitérios. “Nossas equipes estão empenhadas em atividades de pintura, roçagem e jardinagem e continuará com os trabalhos durante todo o mês, em colaboração com a Secretaria de Obras e o Departamento de Limpeza. Essa ação vai além da estética; é um gesto de respeito à memória e um cuidado com os sentimentos da população. Cada corte de grama, cada muro pintado e cada flor plantada reafirma o compromisso da gestão do Prefeito Zequinha Lima com a cidade, seus habitantes, seus mortos e memórias “, afirmou.

Leia Também:  Prefeitura de Epitaciolândia realiza entrega de materiais de assistência às vítimas de enchentes na zona rural

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política36 minutos atrás

André Kamai acusa a gestão Bocalom de má aplicação de recursos e pede investigação sobre o encerramento do Programa 1001 Dignidades

Kamai denuncia irregularidades no 1001 Dignidades – Foto: Paulo Murilo O vereador André Kamai (PT) fez um discurso contundente na...
Política1 dia atrás

Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá

Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Política1 dia atrás

Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias

Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...

POLÍCIA

Polícia1 mês atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia1 mês atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia1 mês atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação23 horas atrás

Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo

A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Educação1 dia atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Educação3 dias atrás

Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil

Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...

CONCURSO

Concurso1 mês atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte3 dias atrás

Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Esporte4 dias atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão

Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
Esporte5 dias atrás

3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS