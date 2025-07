Governo do Estado abre escritório da Saneacre em Brasileia após solicitação do vereador Almir Andrade

Atendendo a um pedido do vereador Almir Andrade (PP), o Governo do Estado do Acre abriu oficialmente um escritório da Saneacre (Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre) no município de Brasileia. A cerimônia contou com a presença da diretoria da Saneacre, que esteve na cidade para formalizar o início das atividades da unidade.

A instalação do escritório tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de saneamento básico, facilitando o atendimento de demandas locais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

O vereador Almir Andrade agradeceu ao Governo do Estado e à Saneacre pelo atendimento à sua solicitação. “Essa é uma conquista importante para nossa cidade. Com o escritório da Saneacre em funcionamento, os moradores de Brasileia terão mais agilidade e eficiência no atendimento às suas necessidades”, destacou.

A Saneacre reforçou o compromisso de seguir investindo na melhoria da infraestrutura de saneamento no interior do Estado.