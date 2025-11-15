Gestão do prefeito Salatiel executa construção de tanques de piscicultura na Praia da Amizade

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, está realizando a construção de tanques de piscicultura na comunidade Praia da Amizade. A iniciativa busca fortalecer a produção de pescado no município e ampliar as oportunidades de geração de renda para os produtores rurais.

As equipes técnicas da Secretaria estão em campo acompanhando todas as etapas do trabalho. Além da preparação dos tanques, os profissionais realizam medições e orientações para garantir que cada estrutura alcance a capacidade ideal de produção, proporcionando mais eficiência e melhores resultados para os produtores.

O prefeito Salatiel Magalhães destacou a importância da ação e agradeceu o apoio recebido para sua execução.

“Estamos fortalecendo a produção local e oferecendo mais condições para que nossos produtores avancem. Tudo isso só foi possível graças à nossa articulação em Brasília e ao compromisso do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que indicou a escavadeira hidráulica via MAPA, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do município,” afirmou.

O vice-prefeito Neto do Jamilson também ressaltou o impacto positivo da iniciativa.

“Estamos trabalhando de forma integrada para garantir melhorias reais na vida das famílias. Essa obra representa mais oportunidade, mais renda e mais desenvolvimento para nossa população,” reforçou.

A construção dos tanques integra o conjunto de ações da gestão municipal voltadas ao incentivo da agricultura familiar, ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento das comunidades rurais.