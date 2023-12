Gestão do prefeito Jerry Correia entrega mais de 2 mil presentes para as crianças de Assis Brasil

Centenas de crianças acompanhadas dos pais e familiares foram até a praça central de Assis Brasil, para participar da festa tradicional de Natal organizada pela Prefeitura. A atividade já faz parte do calendário de eventos da gestão deste que o prefeito Jerry Correia assumiu a administração municipal, são três anos consecutivos que vem sendo realizada a festa Natalina com apresentações culturais, brincadeiras, a tão esperada chegada do Papai Noel, alimentação e a entrega dos presentes para as criança menores de 12 anos de idade.

A festa aconteceu nesta sexta-feira, 22, e teve na programação apresentações com temas de Natal feitas pelos grupos da Terceira Idade, e das crianças do Programa “Criança Feliz”, além dos alunos do país vizinho Peru e estudantes da escola Maria Ferreira.

O prefeito Jerry Correia participou do evento e aproveitou a oportunidade para agradecer a população pela parceria e confiança.

“Com muita alegria estamos realizando mais uma edição dessa grande festa de Natal na nossa cidade, registro meu agradecimento as famílias das crianças que vieram receber essa singela lembrança, isso nos enche de alegria, oportunidade também de termos as famílias reunidas, confraternizando, parabenizo de maneira especial a nossa equipe que organizou esse belo evento de Natal para a nossa cidade, desejo a todos um Feliz Natal, de paz, saúde e harmonia nas nossas famílias”, pontuou.

Famílias parabenizam a prefeitura pelo evento

O Natal na Praça reuniu famílias para aproveitar a programação cultural, apreciar a iluminação natalina e fazer fotografias, como é o caso do seu Geraldo, que esteve no local a aprovou a programação. “Foi uma bonita festa, estou feliz com a iniciativa do prefeito, tudo muito bem organizado, as crianças ganharam presente e as famílias vieram se divertir”, fez questão de dizer.