Gestão do Prefeito Carlinhos do Pelado Avança com Construção de Pontes e Melhora Acesso no km 19 em Brasiléia
Carlinhos do Pelado impulsiona construção de pontes no km 19 em Brasiléia
A Prefeitura de Brasiléia, sob a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, segue intensificando os trabalhos de infraestrutura na zona rural. Por meio da Secretaria de Obras, a equipe responsável pela construção de pontes, em parceria com a comunidade, tem executado diversas intervenções no km 19, garantindo melhorias significativas na região.
As novas pontes têm facilitado o deslocamento de moradores e produtores rurais, assegurando o direito de ir e vir de quem depende do ramal diariamente. A iniciativa reduz dificuldades enfrentadas há anos e fortalece o acesso a serviços essenciais e ao escoamento da produção.
A administração de Carlinhos do Pelado alcançou um marco histórico ao construir mais de 35 pontes apenas nos primeiros 11 meses de mandato, demonstrando compromisso com o desenvolvimento rural e com a melhoria da mobilidade.
A prefeitura reforça que o trabalho continuará em ritmo acelerado, ampliando as ações de infraestrutura e levando mais dignidade às famílias de Brasiléia, especialmente às que vivem e produzem nas áreas mais afastadas.
Sérgio Lopes e Márcio Bittar entregam veículos à AMOPRELANDIA e anunciam novos investimentos em Epitaciolândia
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito Sérgio Mesquita, realizou a entrega de três veículos à Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Chico Mendes (AMOPRELANDIA). A ação representa mais um importante investimento na infraestrutura e na valorização das comunidades da zona rural de Epitaciolândia.
Foram entregues duas motocicletas Honda Bros 160 e uma caminhonete Mitsubishi Triton, adquiridas por meio de emendas parlamentares do Senador Márcio Bittar, que esteve presente na solenidade. O ato contou ainda com a presença dos vereadores José Henrique, Jezo, Girlene da Saúde, Eliade Silva, além do presidente da AMOPRELANDIA, José Maria (Açúcar), o vice-presidente Sr. Silva, o vice-prefeito de Brasiléia Amaral do Gelo, secretários municipais, assessores e população em gerral.
Durante a cerimônia, o vice-presidente da AMOPRELANDIA, Sr. Silva, agradeceu ao prefeito Sérgio Lopes e ao senador Márcio Bittar pelo apoio e compromisso com os moradores da Reserva Chico Mendes.
O presidente da associação, José Maria (Açúcar), destacou a importância da parceria e reconheceu o empenho do senador e do prefeito em garantir melhores condições de trabalho e dignidade para as famílias da região.
Os vereadores presentes também enalteceram o trabalho conjunto entre o Executivo Municipal e o Senado, ressaltando o compromisso de ambos com o desenvolvimento de Epitaciolândia e com a melhoria da vida das comunidades extrativistas.
Em seu pronunciamento, o vice-prefeito Sérgio Mesquita enfatizou que o senador Márcio Bittar tem sido um grande parceiro de Epitaciolândia:
“Hoje o senador traz uma caminhonete e duas motos, mas ele já trouxe muito mais para o município e continuará trazendo. É justo que Epitaciolândia reconheça aqueles que realmente fazem pelo nosso povo. O senador Márcio Bittar é, sem dúvida, o maior articulador político do Acre, e sua atuação tem sido marcada por investimentos que chegam de fato à população.”
O Senador Márcio Bittar, por sua vez, aproveitou o momento para anunciar a destinação de uma emenda de bancada para a construção da segunda ponte entre Epitaciolândia e Brasiléia, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da região do Alto Acre.
“Essa é uma obra fundamental para acabar com a dependência de uma única ponte e garantir mais mobilidade e dignidade para quem vive e trabalha aqui. Com o apoio da bancada federal, os recursos estão assegurados e a obra será concluída”, afirmou o senador.
O prefeito Sérgio Lopes agradeceu o senador pelo constante apoio ao município e destacou que os investimentos vão muito além dos veículos entregues:
“O senador Márcio Bittar tem sido um verdadeiro defensor da Amazônia e do homem amazônico. Com sua ajuda, conseguimos autorizar a construção da Escola José Joaquim Meireles dentro da reserva, além de outros investimentos que transformam a vida das famílias rurais. Ele é, sem dúvida, o senador que mais destinou recursos para o Acre mais de um bilhão em emendas e tem olhado com carinho especial para Epitaciolândia.”
Durante seu discurso, o prefeito também reforçou a importância de novas obras que estão em andamento, como a recuperação da Rua Fontenele de Castro e do Bairro Satél, que somam mais de R$ 4 milhões em investimentos, e o projeto de construção de casas populares, no valor de R$ 5 milhões, também oriundo de emenda do senador.
O evento foi marcado por reconhecimento, emoção e sentimento de gratidão entre os moradores da Reserva Chico Mendes, que agora contam com mais estrutura para fortalecer suas atividades e melhorar as condições de vida das famílias extrativistas.
“Hoje celebramos não apenas a entrega de veículos, mas o fortalecimento de uma parceria que tem gerado resultados concretos. Epitaciolândia segue avançando com trabalho, união e compromisso com o povo”, concluiu o prefeito Sérgio Lopes.
”O Acre chegou com prestígio à COP graças à memória e ao legado de Chico Mendes”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil
Ponte abandonada pelo prefeito Gehlen Diniz obriga moradores do Ramal do 12 a reconstruírem a estrutura por conta própria
Ministra Marina Silva critica avanço de medidas pró-carvão e alerta para contradições na agenda climática
Senado Alan Rick oficializa filiação ao Republicanos e é lançado pré-candidato ao governo do Acre em 2026
POLÍTICA
”O Acre chegou com prestígio à COP graças à memória e ao legado de Chico Mendes”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil
Ministra Marina Silva, Sua Alteza Real a Princesa Esmeralda da Bélgica, Décio Lima (presidente do Sebrae) e Jorge Viana (presidente...
Ponte abandonada pelo prefeito Gehlen Diniz obriga moradores do Ramal do 12 a reconstruírem a estrutura por conta própria
Ramal do 12 clama por gestão: moradores reformam ponte diante da omissão da prefeitura – Foto: Reprodução/ Palaciano Cansados de...
Ministra Marina Silva critica avanço de medidas pró-carvão e alerta para contradições na agenda climática
Ministra aponta retrocessos na agenda climática – Foto: Rogério Cassimiro/MMA A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...
CONCURSO
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
ESPORTE
Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade...
Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil
Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
