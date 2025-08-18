Gestão César e Guarsônio alcança 26 sistemas de abastecimento de água entregues com inauguração na Foz do Natal

A Prefeitura de Porto Walter, sob a liderança do prefeito César Andrade e do vice-prefeito Guarsônio Melo, segue avançando na melhoria das condições de vida das comunidades rurais. Neste domingo (17), a gestão celebrou a entrega do sistema de abastecimento de água na comunidade Foz do Natal, totalizando 26 sistemas implantados em diferentes localidades do município.

A obra é resultado de recursos viabilizados por emenda parlamentar do deputado federal Zezinho Barbary, reconhecido pelo apoio constante ao desenvolvimento de Porto Walter.

Durante a solenidade de inauguração, que contou com um churrasco comunitário e a presença do vice-prefeito, secretários e vereadores, o prefeito César Andrade destacou a importância da entrega e agradeceu publicamente ao parlamentar.

“Essa é mais uma comunidade que agora tem água na torneira. Isso é dignidade! E quero aqui agradecer de coração ao deputado Zezinho Barbary, que tem sido um parceiro incansável da nossa gestão, destinando recursos que se transformam em qualidade de vida para o nosso povo”, afirmou o prefeito.

Na ocasião, César Andrade também anunciou a construção de mais quatro sistemas de abastecimento de água na região do Alto Juruá, que beneficiarão outras comunidades que ainda sofrem com a falta de acesso à água potável.

Moradora da comunidade, Luciana não escondeu a emoção:

“A gente esperava por isso há muito tempo. Já carreguei água de igarapé na cabeça, já faltou água até pra cozinhar. Hoje, graças a Deus e a essa gestão, temos água limpa em casa. Só temos a agradecer!”.