RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Gestão César e Guarsônio alcança 26 sistemas de abastecimento de água entregues com inauguração na Foz do Natal

Publicados

18 de agosto de 2025

Tudo Sobre Política II

A Prefeitura de Porto Walter, sob a liderança do prefeito César Andrade e do vice-prefeito Guarsônio Melo, segue avançando na melhoria das condições de vida das comunidades rurais. Neste domingo (17), a gestão celebrou a entrega do sistema de abastecimento de água na comunidade Foz do Natal, totalizando 26 sistemas implantados em diferentes localidades do município.

A obra é resultado de recursos viabilizados por emenda parlamentar do deputado federal Zezinho Barbary, reconhecido pelo apoio constante ao desenvolvimento de Porto Walter.

Durante a solenidade de inauguração, que contou com um churrasco comunitário e a presença do vice-prefeito, secretários e vereadores, o prefeito César Andrade destacou a importância da entrega e agradeceu publicamente ao parlamentar.

“Essa é mais uma comunidade que agora tem água na torneira. Isso é dignidade! E quero aqui agradecer de coração ao deputado Zezinho Barbary, que tem sido um parceiro incansável da nossa gestão, destinando recursos que se transformam em qualidade de vida para o nosso povo”, afirmou o prefeito.

Na ocasião, César Andrade também anunciou a construção de mais quatro sistemas de abastecimento de água na região do Alto Juruá, que beneficiarão outras comunidades que ainda sofrem com a falta de acesso à água potável.

Leia Também:

Moradora da comunidade, Luciana não escondeu a emoção:

“A gente esperava por isso há muito tempo. Já carreguei água de igarapé na cabeça, já faltou água até pra cozinhar. Hoje, graças a Deus e a essa gestão, temos água limpa em casa. Só temos a agradecer!”.

Tudo Sobre Política II

Prefeito de Porto Walter realiza sonho de menino que deixou cartas no portão de sua casa pedindo um cavalo

Publicados

2 dias atrás

em

16 de agosto de 2025

Por

O gesto de um menino e a sensibilidade de um gestor emocionaram as redes sociais neste Sábado (16), em Porto Walter. O prefeito César Andrade realizou o sonho de Carlos Henrique, de 11 anos, que por três vezes deixou cartas escritas à mão no portão da casa do prefeito, pedindo um cavalo.

Nas cartas, Carlos relatava com sinceridade e esperança o seu desejo de ter um cavalo, mas explicava que sua família não tinha condições de comprar um. As palavras tocaram profundamente o prefeito, que decidiu transformar o pedido em realidade.

“Quando a gente vê uma criança sonhando com tanta pureza, a gente tem a obrigação de ouvir. O Carlos mostrou coragem, educação e esperança. Hoje tive a alegria de entregar a ele o tão sonhado cavalo. Foi emocionante”, disse o prefeito durante a entrega.

A cena comoveu a todos os presentes. Carlos mal conseguia esconder a felicidade. Sorridente, ele agradeceu o presente e rapidamente criou laços com seu novo companheiro.

Moradores da cidade elogiaram a iniciativa do prefeito, que demonstra o quanto uma gestão humana e sensível pode fazer a diferença na vida das pessoas — especialmente das crianças.

