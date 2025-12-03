Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Gestão Carlinhos do Pelado intensifica serviços de limpeza e preservação dos espaços públicos em Brasiléia

3 de dezembro de 2025

Prefeitura de Brasiléia reforça compromisso com a limpeza urbana e manutenção da cidade.

A Prefeitura de Brasiléia, sob a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, segue empenhada em manter a cidade sempre limpa, organizada e acolhedora para a população. As ações de limpeza urbana têm sido executadas de forma contínua, demonstrando o compromisso da administração municipal com o bem-estar dos moradores.

De acordo com a prefeitura, o trabalho realizado pelas equipes vai além da rotina diária: é feito com dedicação e zelo, buscando deixar cada espaço público mais agradável para todos que transitam pela cidade. Os servidores atuam diariamente em diferentes frentes, garantindo um ambiente mais limpo e harmônico.

As ações incluem varrição de ruas, roçagem, manutenção de praças, recolhimento de entulhos e cuidados com áreas verdes. Todo esse esforço tem como objetivo proporcionar mais qualidade de vida à população e reforçar a importância do cuidado coletivo com os espaços urbanos.

Para a gestão municipal, quando a cidade é cuidada com carinho e responsabilidade, a diferença é percebida por todos. A prefeitura reafirma que continuará investindo em ações que contribuam para uma Brasiléia mais bonita, organizada e cada vez melhor para se viver.

Vereadora Lucélia Borges participa da Culminância das Eletivas 2025 na Escola Kairala José Kairala

26 segundos atrás

3 de dezembro de 2025

A vereadora Lucélia Borges marcou presença, nesta quarta-feira, na Culminância das Eletivas 2025 da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Kairala José Kairala (KJK). O evento reuniu estudantes, professores, equipe gestora e comunidade escolar para apresentar os projetos desenvolvidos ao longo do período letivo nas disciplinas eletivas.

Durante a programação, os alunos exibiram trabalhos, performances artísticas, experimentos e ações que refletem criatividade, protagonismo juvenil e a proposta inovadora do ensino integral. A vereadora percorreu os estandes, conversou com turmas e destacou a importância de incentivar práticas pedagógicas que ampliam o conhecimento e fortalecem o desenvolvimento social e emocional dos jovens.

Lucélia Borges parabenizou a equipe escolar pelo comprometimento e ressaltou que iniciativas como essa estimulam o talento e a autonomia dos estudantes. A parlamentar reafirmou seu apoio às ações educacionais do município, reforçando que investir em educação é essencial para construir novas oportunidades para a juventude estudantil.

A Culminância das Eletivas encerrou com apresentações culturais e o reconhecimento público do empenho de todos os envolvidos, consolidando mais um capítulo importante no trabalho realizado pela Escola Kairala José Kairala – referência em ensino integral no município.

