Gestão Carlinhos do Pelado intensifica serviços de limpeza e preservação dos espaços públicos em Brasiléia

Prefeitura de Brasiléia reforça compromisso com a limpeza urbana e manutenção da cidade.

A Prefeitura de Brasiléia, sob a gestão do prefeito Carlinhos do Pelado, segue empenhada em manter a cidade sempre limpa, organizada e acolhedora para a população. As ações de limpeza urbana têm sido executadas de forma contínua, demonstrando o compromisso da administração municipal com o bem-estar dos moradores.

De acordo com a prefeitura, o trabalho realizado pelas equipes vai além da rotina diária: é feito com dedicação e zelo, buscando deixar cada espaço público mais agradável para todos que transitam pela cidade. Os servidores atuam diariamente em diferentes frentes, garantindo um ambiente mais limpo e harmônico.

As ações incluem varrição de ruas, roçagem, manutenção de praças, recolhimento de entulhos e cuidados com áreas verdes. Todo esse esforço tem como objetivo proporcionar mais qualidade de vida à população e reforçar a importância do cuidado coletivo com os espaços urbanos.

Para a gestão municipal, quando a cidade é cuidada com carinho e responsabilidade, a diferença é percebida por todos. A prefeitura reafirma que continuará investindo em ações que contribuam para uma Brasiléia mais bonita, organizada e cada vez melhor para se viver.