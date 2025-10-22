Tudo Sobre Política II
Gestão Carlinhos do Pelado apresenta primeiro PPA de sua administração com prioridades e metas de 2026 à 2029
A Prefeitura de Brasiléia realizou, no Centro Cultural Sebastião Dantas, a audiência pública de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, o primeiro da atual gestão do prefeito Carlinhos do Pelado.
O evento contou com a presença de secretários municipais, do presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde Pública de Brasiléia, Francisco (Chico) Dantas, da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTEAC), Sebastiana Nascimento, e da representante do Conselho Municipal de Saúde, Leila Franco, além de servidores municipais, gestores públicos, vereadores e a comunidade em geral.
Entre os participantes estavam também os vereadores de Brasiléia Djhailson Américo, Careca Gadelha, Beto Dantas e Lucélia Borges, o vereador de Epitaciolândia Miro Bispo, além do coordenador do Detran no Alto Acre, Joelso Pontes.
Durante a audiência, cada secretaria municipal apresentou e defendeu suas propostas, debatendo as prioridades e metas para os próximos quatro anos.
Na oportunidade, também foi apresentado um vídeo institucional destacando as principais ações da administração municipal nos últimos dez meses, além do planejamento para novas entregas de serviços e obras em andamento diversas áreas do município.
O documento final foi aprovado por unanimidade pelos presentes e agora segue para análise e votação na Câmara Municipal de Brasiléia.
O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento de médio prazo, com vigência de quatro anos, que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Ele orienta as ações e investimentos do município em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, agricultura, meio ambiente e segurança pública.
Segundo o prefeito Carlinhos do Pelado, o PPA representa um compromisso com o futuro de Brasiléia e com a continuidade do desenvolvimento municipal. “Estamos construindo um planejamento responsável, ouvindo a população e as lideranças de cada setor. O PPA é o que vai guiar nossas ações e investimentos para os próximos anos, garantindo que cada recurso público seja aplicado com transparência e eficiência em benefício da nossa gente”, afirmou o prefeito.
A secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, ressaltou o papel participativo da audiência e a importância técnica do documento. “A elaboração do PPA é um momento estratégico e participativo, onde a sociedade tem voz e contribui para definir as prioridades do município. Esse plano reflete o que Brasiléia precisa e o que a gestão municipal está se comprometendo a realizar até 2029”, explicou Goreth.
O presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde Pública, Francisco Dantas, representando os demais movimentos sociais, enfatizou o valor do diálogo entre gestão e servidores. “Ver a gestão incluir os trabalhadores e ouvir nossas demandas nesse processo é muito importante. Isso demonstra respeito e compromisso com quem está na linha de frente dos serviços públicos e conhece de perto as necessidades da população”, afirmou Chico Dantas.
Com a conclusão da audiência e a aprovação popular, o projeto do PPA 2026–2029 segue agora para análise dos vereadores e posterior sanção do prefeito Carlinhos do Pelado, consolidando um novo ciclo de planejamento e gestão para Brasiléia.
Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Departamento de Limpeza Pública em parceria com a Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços, ECOPS, continua com os serviços de manutenção e limpeza dos cemitérios das vilas e cidade.
45 homens realizam os serviços de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e pintura de túmulos. No perímetro urbano os serviços são realizados boa cemitérios São João Batista, no centro e o Jardim da Paz, na Estrada Nova Olinda. Haverá também a jardinagem e pintura.
Os serviços de roçagem nos cemitérios das vilas Assis Brasil e Santa Rosa foram finalizados pela gestão e a retirada de entulhos foi realizado pelo Deracre. Os cemitérios das vilas São Pedro, Santa Luzia e demais também receberão os serviços de limpeza e retirada de entulhos para o Dia dos Finados.
“É a gestão do prefeito Zequinha Lima zelando pela memória dos nossos entes queridos”, cita Edna Fonseca, Secretária Municipal de Clima, Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Fábio Novo, Coordenador do Departamento de Limpeza Pública do município destaca que que nas duas próximas semanas os serviços serão intensificados.
“Estaremos nos próximos dias intensificando os serviços dos cemitérios para que no Dia dos Finados as pessoas possam visitar seus entes queridos e encontrar tudo limpo e organizado. Além da roçagem haverá a retirada de todo o entulho e pintura dos mútulos. São mais de 45 homens atuando neste momento”, pontuou Novo.
