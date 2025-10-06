Tudo Sobre Política II
Frentes de serviço da Prefeitura atuam na roçagem e coleta de lixo e entulho em Cruzeiro do Sul
Tudo Sobre Política II
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Limpeza Pública, mantém frentes de serviços de roçagem nas Avenidas Absolon Moreira, Lauro Muller e Bairro Cruzeirinho Novo. A retirada de lixo e entulho segue de dia e de noite.
Mais de 50 homens atuam na roçagem das laterais das ruas garantindo localidades limpas. Na avenida Lauro Muller a limpeza iniciou em frente ao Cemitério São João Batista e irá até a Associação Atlética Banco do Brasil -AABB. Outras equipes realizam a coleta de lixos nos bairros do município.
“Nós trabalhamos de dia e de noite para manter nossa cidade sempre limpa. Estamos na Lauro Muller, próximo a maternidade e no Cruzeirinho Novo com mais de 50 homens fazendo os serviços de roçagem, limpeza e retirada de entulhos. Em seguida já vamos para outros bairros. Esse serviço não para”, cita Francisco Fábio, o Novo , Coordenador de Limpeza Pública de Cruzeiro do Sul.
Tudo Sobre Política II
Vereadora Lucélia Borges participa da programação da Semana do Idoso e reforça compromisso com políticas voltadas à terceira idade
Assessoria – A vereadora Lucélia Borges marcou presença na programação especial da Semana do Idoso, evento dedicado a celebrar, valorizar e reconhecer a importância da experiência e contribuição da terceira idade para a comunidade.
Na manhã desta segunda-feira, Lucélia participou da missa realizada no Centro do Idoso, um momento de fé e confraternização que reuniu dezenas de participantes. A celebração contou com cânticos, orações e mensagens de gratidão, reforçando a importância do cuidado, do respeito e da inclusão das pessoas idosas na sociedade.
Durante sua fala, a vereadora destacou a relevância da Semana do Idoso como espaço de reflexão e reconhecimento.
“É um momento de agradecer, de celebrar a vida e de reafirmar nosso compromisso com políticas públicas que garantam dignidade e qualidade de vida aos nossos idosos”, afirmou Lucélia Borges.
A programação da Semana do Idoso segue com atividades culturais, recreativas e ações voltadas à saúde, envolvendo a comunidade e promovendo integração entre gerações. Lucélia reafirmou seu apoio a todas as iniciativas que buscam valorizar e fortalecer os vínculos com a terceira idade, destacando que o cuidado com os idosos deve ser uma prioridade permanente nas políticas públicas municipais.
Encerramento em grande estilo marca os 4 dias do 9º Festival da Banana 2025 de Rodrigues Alves
Novidade na 9ª edição do Festival da Banana: concurso do maior cacho e pratos com derivados são sucesso no evento
Frentes de serviço da Prefeitura atuam na roçagem e coleta de lixo e entulho em Cruzeiro do Sul
Parceria entre Petecão e Jerry Correia garante quase R$ 1 milhão para impulsionar a cafeicultura em Assis Brasil
Assembleia Legislativae Ministério Público unem forças em exposição sobre vítimas de feminicídio
POLÍTICA
Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) reforçou, neste sábado (4), a necessidade de uma ação imediata do Departamento Nacional de...
Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional
De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte
A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Tudo Sobre Política II6 dias atrás
Prefeitura de Rodrigues Alves reforça a importância do cuidado com a saúde mental no funcional em alusão ao Setembro Amarelo
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Socorro Neri garante mestrado para Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus
-
Política6 dias atrás
Única deputada do Acre a votar contra afrouxamentos na Lei da Ficha Limpa, Socorro Neri reafirma defesa da ética e do combate à corrupção
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, apoia a realização do 94º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no Acre