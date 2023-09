Festival de praia encerra programação do 8º festival do milho realizado pela prefeitura de Porto Walter

A Prefeitura de Porto Walter encerrou na tarde deste Domingo (24), a programação do 8º Festival do Milho com o Festival na Praia da Várzea. Iniciado às 11h00min da manhã a programação reuniu diversas atividades culturais. Para receber os banhistas, a Prefeitura disponibilizou guarda-vidas e profissionais de saúde com o apoio do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul.

A Diretoria de Cultura, organizadora do evento que iniciou dia 10 de setembro, destaca o sucesso de público e as venda pelos empreendedores nos três domingos. “Expectativas superadas tanto no número de pessoas que passaram pelo festival como pela movimentação econômica bastante positiva aos empreendedores”, disse Mardonio Silva.

A Prefeitura premiou os ganhadores das atividades de corrida de bajola ocorridas no Domingo (17).

Tayla Ferreira, de 19 anos conta que veio todos os domingos se divertir com os amigos. “Foi uma programação completa, tanto no festival do milho quanto no de praia. Aproveitei todas as noites e todos os momentos. Tudo organizado, quero parabenizar a gestão por proporcionar lazer e entretenimento”, destacou.

O Festival do Milho aconteceu de 20 a 24 de Setembro com diversas atividades entre shows locais e nacionais, apresentações de dança, feira gastronômica e entrega de equipamentos para fortalecer a agricultura familiar.