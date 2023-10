Fernanda Hassem participa da 2ª Assembleia da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Acre

A prefeita Fernanda Hassem participou da 2ª Assembléia Geral da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Acre (Fetape-AC), na capital, Rio Branco.

A Fetape-AC foi fundada recentemente em agosto de 2023 e tem como objetivo principal a defesa de políticas públicas voltadas aos trabalhadores da pesca artesanal no Acre.

Além disso, a Federação também atuará como uma base de apoio organizacional e jurídico, assim como uma instituição de referência para as colônias e associações de pescadores em todos os municípios do estado. Atualmente, a Federação Acreana já conta com 14 instituições organizadas nos municípios, entre colônias e associações.

Esteve presente, ainda, o superintendente Regional do INSS, com o intuito de discutir políticas públicas voltadas para a classe dos pescadores, que são mais de 10 mil famílias em todo o Acre.

Essa iniciativa visa garantir melhorias, benefícios e amparo social para esses trabalhadores tão importantes para a economia e sustentabilidade da região.

A presença da prefeita Fernanda Hassem reforça o compromisso do município em apoiar ações que promovam o desenvolvimento e o bem-estar dos profissionais da pesca artesanal, reconhecendo sua importância para a comunidade e buscando melhores condições de trabalho e qualidade de vida para eles e suas famílias.