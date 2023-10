Fernanda Hassem anuncia pagamento com retroativo do Piso de Enfermagem para os profissionais

Em compromisso com a saúde do município e servidores, a Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem acompanhada do Secretário de Saúde Francélio Barbosa e do Presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde Municipal Francisco Dantas, anunciou nesta segunda-feira, 02, o pagamento com retroativo do piso de enfermagem para o próximo dia 10.

No total serão repassados R$ 240.116,75 (Duzentos e 40 mil cento e dezesseis mil e 75 centavos), de complementação ao piso de enfermagem referente ao mês de maio a setembro deste ano.

Ao todo, 47 profissionais que atuam, como enfermeiros, técnicas em enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras serão beneficiados.

Presidente da Câmara de Brasileia Marquinhos Tibúrcio e o Vereador Elenilson Cruz.

Em agosto de 2022, foi aprovado o piso nacional da enfermagem (Lei Federal n° 14.434, de 2022).

De acordo com a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, o momento é histórico e fruto do compromisso da gestão municipal. “ Com o coração cheio de gratidão e alegria hoje anunciamos o parâmetro do piso salarial, inclusive com retroativo também previsto para sair no dia 10 de outubro. Nossa gestão trabalhou com planejamento para que esse fosse possível esse anúncio tão importante para os enfermeiros, técnicos e auxiliares, estamos muito felizes em podermos contemplar a classe com o recebimento do retroativo no mês de setembro”, disse a gestora.

Ofeu Bandeira é técnico de enfermagem e também participou da atividade. De acordo com ele, é uma conquista para a categoria. “ Parabenizo a prefeita Fernanda Hassem pelo compromisso com nossa categoria, estamos muito felizes com a valorização profissional da nossa categoria”, comemorou.

O presidente do Sindicato Municipal de Saúde, Francisco Dantas, falou a respeito do anúncio.

“Hoje a prefeita Fernanda Hassem está dando uma excelente notícia para todos nós, está sendo um dia maravilhoso e momento histórico, que é o anúncio do pagamento do piso nacional da enfermagem”, afirmou.