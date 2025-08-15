Tudo Sobre Política II
Fé e devoção movem milhares de fiéis na Romaria de Santa Raimunda do Bom Sucesso, em Assis Brasil
Assis Brasil viveu, nesta sexta-feira(15), um momento de profunda fé e devoção com a tradicional Romaria de Santa Raimunda do Bom Sucesso, que reuniu mais de 6 mil pessoas ao longo dos últimos dias. Fiéis vindos do Brasil, Bolívia, Peru e até de outros países estiveram presentes para prestar homenagens, cumprir promessas e agradecer por bênçãos recebidas.
A romaria, que faz parte do calendário religioso e cultural do município, contou com testemunhos emocionantes de milagres atribuídos à intercessão de Santa Raimunda. Muitos peregrinos chegaram de carro, moto, quadriciclos e até a pé, demonstrando a força da fé e a determinação daqueles que cumprem suas promessas.
Durante toda a semana, a Paróquia local, com apoio e parceria da Prefeitura de Assis Brasil, esteve à frente da organização, garantindo estrutura e segurança para receber os romeiros. Foram montados pontos de apoio, reforço na limpeza, iluminação e suporte logístico para que todos pudessem vivenciar a celebração com tranquilidade.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da romaria não apenas como manifestação de fé, mas também como momento de integração cultural:
“Santa Raimunda é um símbolo de devoção que une comunidades de diferentes países. É uma festa que movimenta a economia, fortalece nossa cultura e, acima de tudo, alimenta a esperança do nosso povo.”
O evento reforça a identidade de Assis Brasil como um município de fé, acolhimento e hospitalidade, onde tradições são preservadas e vividas com intensidade.
Prefeito Carlinhos do Pelado visita Cooperacre e conhece potencial de produção e exportação de castanha
O prefeito de Brasiléia Carlinhos do Pelado participou nesta sexta-feira 15, de importante visita a Cooperacre em Rio Branco, na companhia do senador Petecão, prefeito Jerry Correia – Assis Brasil, Marivaldo Melo – servidor do Banco da Amazônia e empresário paulista Ricardo Lacerda.
A agenda voltada ao fortalecimento da economia sustentável e à geração de emprego e renda no Acre, em especial a regional do Alto Acre.
A comitiva visitou as instalações da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), sediada em Rio Branco.
A cooperativa é hoje uma referência nacional na produção e exportação de castanha-do-brasil, além de outros produtos da sociobiodiversidade amazônica.
Durante a visita, Petecão destacou a importância de valorizar o cooperativismo como modelo de desenvolvimento econômico, alinhado à preservação ambiental. Ele também reafirmou o compromisso de atrair novos investimentos para o estado e apresentar suas potencialidades econômicas a investidores.
“A Cooperacre é um exemplo claro de que é possível gerar emprego, renda e inclusão social respeitando o meio ambiente. O Acre tem uma riqueza imensa em seus recursos naturais. O que é preciso é transformar isso em oportunidades concretas para nossa população”, disse o senador.
Para o prefeito Carlinhos do Pelado é de fundamental importância que o empresariado conheça os potências da nossa região. “Nossa gratidão ao senador Petecão por trazer um forte empresário de renome nacional que tem interesse em investir no nosso estado, aqui além da castanha, temos outros setores que podem ser explorados, isso nos ajuda enquanto gestão municipal”, pontuou.
