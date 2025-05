Famílias beneficiadas: Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia iniciativa de acolhimento às mães atípicas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa da iniciativa “Conscientização é todo dia! Apoio para mães atípicas”, que é realizada esta semana, de 12 a 16 de maio, no Clube Recreativo CR-BIS. As ações são voltadas especialmente para mães atípicas, que têm filhos com autismo e deficiência e o objetivo é oferecer um espaço de acolhimento, fortalecimento e cuidado para essas mulheres.

A programação inclui oficinas de capacitação, atividades de autocuidado, rodas de terapia em grupo,consultas médicas com clínico geral, pediatra e dentista , terapia em grupo com psicóloga , atualização cadastral e orientações sobre BPC, CadÚnico, distribuição de kits Programa Guarda Roupa Solidário, Fisioterapia/ Psicopedagogos e Assistentes Educacionais, Jogos Educativos, Tenda Sensorial, Terapia em grupo Psicóloga, Circuito motor (motricidade, equilíbrio estático e dinâmico, consciência corporal e motricidade fina), minicursos , manicure dentre outras atividades. As ações,como oficinas de arte e música,são voltadas também para os filhos adolescentes.

A ação é idealizada pela advogada Daiana Mathias, especialista em direitos das pessoas com deficiência, e conta com a colaboração de diversas instituições públicas, privadas e apoiadores individuais.

“A ideia surgiu porque também sou mãe de autista e sei como é difícil encontrar apoio e tempo para cuidar de si. Neste mês das mães, queremos proporcionar uma verdadeira rede de apoio a essas mulheres que enfrentam tantos desafios diariamente”, explica Daiana Mathias.

Com atividades durante toda a semana, das 8h às 12h e das 14h às 17h, o evento conta com 150 mães inscritas e mais de 70 crianças e adolescentes com deficiência. Além da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que participa por meio de diversas secretarias, também apoiam a ação o governo do Estado do Acre, universidades públicas e federais, a OAB do Acre, vereadores, empresários locais, profissionais autônomos e esposas de militares.

“É um evento único, que só se tornou possível pela união de tantas forças. A causa é nobre e necessária. Precisamos olhar para essas mães com mais empatia e oferecer espaços como esse, que promovem inclusão, cuidado e conhecimento”, reforça Daiana.

A expectativa é que, ao final da semana, mais de 200 famílias sejam beneficiadas pelas atividades.