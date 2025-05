Evento gratuito reuniu centenas de pessoas para sorteios, em comemoração aos trabalhadores

O prefeito Jerry Correia participou de uma reunião com o secretário de Estado de Administração e sua equipe de governo para tratar da implantação do SEI — Sistema Eletrônico de Informações — no município de Assis Brasil.

Estiveram presentes também a secretária de Gabinete, secretária de Administração, secretária de Compras e a diretora de Turismo e Empreendedorismo. O encontro teve como objetivo alinhar os próximos passos para a implementação do sistema, que já teve seu termo de cooperação assinado anteriormente.

Durante a reunião, o secretário estadual apresentou a equipe técnica responsável pela implantação do SEI e confirmou que a regional do Alto Acre será a primeira a passar pelo treinamento, com Assis Brasil liderando esse processo de modernização.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância da iniciativa. “Estamos buscando mais eficiência, transparência e agilidade na gestão pública. A implantação do SEI representa um avanço significativo para o município e para toda a região do Alto Acre”, afirmou o gestor.

A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Assis Brasil visa promover a digitalização dos processos administrativos, garantindo mais economia, controle e rapidez no atendimento à população.