Estado e município capacitam profissionais de saúde de Porto Walter em síndromes respiratórias e doenças diarreicas

Foi realizado nesta Quinta-feira (10), no Centro de Cultura Zeinar Bezerra uma capacitação para os profissionais de saúde da zona urbana e rural sobre síndromes respiratórias agudas graves e doenças diarreicas agudas. A formações é uma parceria entre o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e a Secretaria de Saúde de Porto Walter.

“Esperamos com essa formação, qualificar cada vez mais os profissionais na notificação desses surtos na região. A Secretaria de Saúde do município já avançou muito, e a ideia da SESACRE é que sempre estejamos presentes nos municípios”, explicou Milena Lopes, chefe do CIEVS em Cruzeiro do Sul.

Ao todo, 70 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos, agentes de endemias, agentes comunitários, recepcionistas e coordenadores de unidades de saúde do município conheceram os alertas elaborados pelo Cievs e foram orientados quanto ao trabalho de vigilância dos vírus respiratórios e das doenças diarreicas.

A Secretaria de Saúde, Ana Flávia Melo, afirma que atuar em parceira com o Executivo estadual é de suma importância, pois fortalece os serviços ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os profissionais agradeceram a capacitação. “Conhecimento nunca é demais. O que a gente aprende aqui, é levado para aquele paciente que precisa de cuidado lá na ponta”, enfatizam.