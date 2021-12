Está na conta: Prefeitura de Assis Brasil paga dezembro e a segunda parcela do décimo terceiro

Considerado de suma importância para o desenvolvimento das ações administrativas, o orçamento para o ano de 2022 foi aprovado por unanimidade; foram 13 votos a favor e nenhum contrário, na Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul.

A LOA, Lei Orçamentária Anual, é um projeto de lei onde consta detalhadamente os valores que o município irá gastar em todas as áreas e segmentos e foi encaminhado para o legislativo pela gestão do município. Em 2022, o orçamento do município de Cruzeiro do Sul, previsto, R$ 216.427.554,23 (duzentos e dezesseis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) para os investimentos diversos.

Durante a sessão ordinária que aprovou o projeto, a gestão municipal foi representada pelos secretários: Ney Willians; chefe de gabinete da prefeitura, Paulo Roberto; secretário de planejamento e José Maria; secretário de articulação política. Eles expuseram a importância da aprovação do orçamento para que a gestão possa continuar com o desenvolvimento dos planejamentos e ações.

O secretário de articulação politica, José Maria, representou o prefeito Zequinha Lima na sessão de encerramento dos trabalhos legislativos e parabenizou os vereadores pela parceria e empenho no desenvolvimento das ações do executivo.

“Viemos aqui, em nome do nosso prefeito Zequinha Lima, expor com seriedade e clareza a LOA, para que todos os senhores saibam com que será gasto cada centavo deste orçamento que está para ser aprovado. Nosso prefeito sempre deixou bem claro para cada secretário que a união do executivo com esta casa deverá sempre existir para que nossas ações, em parceria com cada um dos senhores, possam sempre ajudar a população”. E seguiu: “Os senhores são os que mais conhecem a realidade do nosso povo.” Enfatizou José Maria.

O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Franciney Freitas, destacou os avanços conquistados em 2021 e a relação de harmonia com o poder executivo.

“É com muita alegria que hoje encerramos nossos trabalhos no ano de 2021, foi um ano difícil, de muita aprendizagem e trabalho, tivemos momentos de sufoco, mas com união e parceria estamos apresentando para nossa sociedade um ano de trabalho positivo. Hoje, aprovamos o orçamento do município, que é de extrema importância para que os serviços sigam. Quero agradecer meus colegas vereadores e o prefeito Zequinha Lima, pelo respeito e a parceria que tem com esta casa, sempre dialogando e respeitando este poder.” Disse Franciney Freitas.

Para o prefeito Zequinha Lima, essa é a melhor legislatura que Cruzeiro do Sul já teve, ele destacou a harmonia e o respeito entre os poderes: “Não tenho líder no legislativo porque não tem necessidade, nós temos 14 vereadores compromissados com nossa cidade, temos a melhor legislatura de Cruzeiro do Sul. Existe independência e respeito entre os poderes, não mandamos nada para ser votado e aprovado sem antes discutirmos com nossos vereadores. O resultado disso é a aprovação do nosso orçamento sem emendas e de forma unânime.” Destacou o prefeito Zequinha Lima.

