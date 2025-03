Escolinha MS10 será projeto financiado pela prefeitura e participação de crianças e adolescentes será gratuitas

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, realizou nesta quarta-feira (26) a 6ª Conferência Municipal das Cidades, no auditório da Prefeitura. O evento contou com a presença do Prefeito Jerry Correia, do Secretário de Planejamento, Quedenei Barreto, e do Secretário de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Egleisson.

A conferência teve como objetivo discutir e propor políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável, promovendo a participação ativa da comunidade na construção de uma cidade mais inclusiva e democrática. Durante o encontro, foram abordados temas cruciais para o futuro de Assis Brasil, incluindo:

Habitação: Caminhos para Cidades Inclusivas

Discussão sobre estratégias para garantir moradias dignas e acessíveis, promovendo a inclusão social e a redução do déficit habitacional.

Mobilidade Urbana

Análise de soluções para melhorar o transporte público e a infraestrutura viária, visando facilitar o deslocamento dos cidadãos e reduzir os impactos ambientais.

Saneamento Básico

Debate sobre a ampliação e melhoria dos serviços de água, esgoto e gestão de resíduos sólidos, essenciais para a saúde pública e a qualidade de vida da população.

O Prefeito Jerry Correia destacou a importância da participação popular na formulação de políticas públicas e reafirmou o compromisso da gestão municipal em trabalhar de forma colaborativa para o progresso de Assis Brasil.

A 6ª Conferência Municipal das Cidades reforça o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com a transparência e a participação cidadã na construção de um futuro melhor para todos.