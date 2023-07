Escola Bela Flor realiza arraial na comunidade em comemoração as festas juninas em Epitaciolândia

Assessoria – Foram abertas nesta segunda, 10, as inscrições para Rei e Rainha do 6° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria Municipal de Cultura das 7:30 às 13:30 até o dia 11 de agosto.

A idade mínima de participação é de 16 anos. Os documentos requeridos são: cópia de documento com foto e comprovante de residência. Para os candidatos menores de idade é exigida também autorização por escrito do pai ou responsável. É preciso residir na cidade por pelo menos 5 anos.

A premiação total é de R$9 mil divididos entre Rei e Rainha – que são os primeiros lugares e príncipe e princesa que são os segundos lugares, além de habilitação e um ano de cinema e academia gratuitos.

A seletiva final acontece nos dias 11 e 12 de agosto. Em setembro acontecem os desfiles de moda praia e na Praça do Centro Cultural, até o desfile final no dia 28 de setembro, aniversário de Cruzeiro do Sul.

“A importância do concurso é que além e trabalhar a questão da beleza dos jovens meninos e meninas de Cruzeiro do Sul, também traz oportunidades de inserir no mercado de trabalho. Normalmente através do concurso se alcança uma visibilidade não apenas em Cruzeiro do Sul, mas em todo estado do Acre, o que os ajuda muito. Além disso o concurso valoriza o patrimônio histórico e cultural da cidade. É todo um processo de preparação para que este rei e rainha representem não apenas a Cruzeiro do Sul, mas também o nosso principal produto conhecido internacionalmente, que é a nossa farinha”, explica o Secretário Municipal de Cultura, Aldemir Maciel.

Maiores informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Cultura, localizada na sede da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.