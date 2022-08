Erro no projeto de iluminação atrasou funcionamento do Mercado Municipal de Rodrigues Alves

O Mercado Municipal de Rodrigues Alves, obra de suma importância para economia local , foi inaugurada pela gestão do prefeito Jailson Amorim, que tem trabalhado arduamente pelo funcionamento do mercado e a melhoria da economia local, mas nem tudo depende da vontade do gestor , uma vez que se trata de erário público, logo é preciso fazer as coisas dentro da legalidade e com transparência.

O Mercado foi inaugurado em outubro de 2021 e a chaves dos box foram entregues a 34 famílias, para trabalhar e tirar o seu sustento. A obra foi planejada e executada pela gestão anterior, ao chefe do executivo inaugurar. Tudo isso foi feito, mas o projeto da parte da iluminação estava errado. Ocasionando a demora no funcionamento, mas a Prefeitura de Rodrigues Alves tem buscado solucionar o problema para tão pôr em funcionamento.

Devido a situação, a atual gestão municipal buscou junto a AMAC um projeto elétrico para colocar em funcionamento o mercado. O projeto foi feito e encaminhado para a Energiasa analisar e aprovar.

Todavia, o projeto foi aprovado pela empresa de energia somente no dia 30/06/2022. Com a aprovação do projeto por parte da Energisa, o município solicitou a compra do meterial para que seja realizado a instalação e colocar o mercado para funcionar.

Nossa expectativa é que até o início de outubro esteja funcionando. Nossa gestão trabalha pelo bem do povo e a prova disso são as inúmeras conquistas em menos de dois anos de mandato, inclusive, com um prêmio de reconhecimento pelas boas práticas administrativas.