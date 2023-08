Equipe prefeitura de Brasiléia se reúne com o prefeito Sérgio Lopes para discutir o aterro controlado

A prefeitura do município de Porto Walter, através da Secretaria de Saúde, deu início nesta quarta-feira (16), as ações de mais um itinerante de saúde na zona rural. São 11 comunidades rurais e ribeirinhas que receberão as ações, que incluem consultas médicas, de enfermagem, vacinação, exames preventivos, testes de glicemia e distribuição de medicamentos.

A saída dos profissionais ocorreu na manhã desta terça-feira (15), e foi acompanhada pela Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo. Segundo a gestora, o objetivo da ação é prestar assistência a quem vive distante da cidade e encontra dificuldades em chegar aos serviços na zona urbana.

“Na maioria das vezes as pessoas adoecem e não tem condições de chegar até a cidade, seja pela falta de recursos financeiros ou outros problemas adversos. Dessa forma, é preciso que o poder público esteja presente em todos os lugares, prestando assistência, resolvendo os problemas e minimizando o sofrimento das pessoas”, disse.

O Prefeito destaca que os serviços prestados na zona rural têm a mesma qualidade dos que são oferecidos na zona urbana. “Não há distinção, o que desejamos é que a população seja sempre bem atendida e assistida pela gestão”, disse.