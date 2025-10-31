Tudo Sobre Política II
Epitaciolândia sedia Caravana do TEA e reforça compromisso com a Educação Inclusiva no município
Tudo Sobre Política II
Epitaciolândia foi palco de um importante momento voltado à inclusão e à valorização da diversidade. O município, em parceria com Brasiléia, recebeu a Caravana do TEA, uma iniciativa do Programa Mentes Azuis, que tem como propósito fortalecer a rede de apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o Acre.
A ação tem como foco a capacitação de profissionais e familiares, oferecendo formações baseadas em evidências científicas sobre a compreensão e intervenção em comportamentos desafiadores. Durante o encontro, foram abordados princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e técnicas de manejo que contribuem para a promoção da autonomia, inclusão e qualidade de vida das pessoas com TEA.
De forma inédita, o Programa Mentes Azuis percorre os 22 municípios acreanos, ouvindo famílias atípicas e promovendo políticas públicas voltadas ao acolhimento, à escuta ativa e ao fortalecimento da rede de apoio à pessoa autista.
O evento contou com a presença do Presidente da FAPAC, Moisés Diniz, da Secretária Municipal de Educação, Eunice Maia, que representou o Prefeito Sérgio Lopes, do Deputado Estadual Eduardo Veloso, e de Deda, esposo da Deputada Maria Antonia — ambos financiadores do programa. Também participaram gestores, profissionais da educação e saúde, além de famílias atípicas, que vivenciaram um momento de aprendizado, sensibilização e troca de experiências.
A Prefeitura de Epitaciolândia reafirma, com essa iniciativa, seu compromisso com a Educação Inclusiva e com a construção de uma sociedade mais justa, empática e acessível para todos.
Tudo Sobre Política II
Prefeito Sérgio Lopes busca novas emendas para Epitaciolândia em agenda parlamentares em Brasília
O Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, cumpriu uma extensa agenda oficial em Brasília (DF), onde manteve uma série de reuniões com parlamentares acreanos em busca de novos investimentos e parcerias para o município.
Nesta quarta-feira, 29 de outubro, o gestor se reuniu com o Senador Sérgio Petecão, oportunidade em que tratou da destinação de novas emendas parlamentares e agradeceu o apoio constante que o senador tem oferecido a Epitaciolândia ao longo dos últimos anos.
Somente em 2025, o município foi contemplado com R$ 5,3 milhões em emendas do senador, voltadas para o fortalecimento da saúde e para a aquisição de maquinários, como uma PC e uma pá carregadeira equipamentos que vêm sendo fundamentais no apoio ao produtor rural, especialmente na construção de tanques para criadores de suínos e produtores de café.
Durante o encontro, o prefeito recebeu ainda uma excelente notícia: no início de 2026, Epitaciolândia será contemplada com um trator de esteira, fruto de mais uma emenda do senador Sérgio Petecão.
Além disso, o prefeito apresentou novas propostas de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2026, com foco em ampliar os investimentos em infraestrutura, produção rural e qualidade de vida da população epitaciolandense.
“Viemos agradecer o senador Petecão pela parceria e pelo carinho com Epitaciolândia. Ele é um verdadeiro amigo do nosso município, sempre disposto a ajudar e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito Sérgio Lopes.
O Senador Sérgio Petecão também elogiou o trabalho do gestor municipal:
“O prefeito Sérgio Lopes tem feito uma gestão exemplar, comprometida e voltada para o povo. É muito gratificante poder contribuir com Epitaciolândia e ver o resultado positivo das nossas ações”, afirmou o senador.
Durante a agenda em Brasília, o prefeito também esteve no gabinete do deputado federal José Adriano, para agradecer a emenda destinada à aquisição de um trator agrícola para o município. Na ocasião, foram apresentadas novas demandas e reivindicações para o próximo ano, reforçando a parceria em prol do desenvolvimento local.
O deputado José Adriano reafirmou o compromisso com Epitaciolândia e destacou o trabalho da gestão municipal no beneficiamento dos ramais, no incentivo à produção agrícola e na geração de renda.
Ainda em Brasília, o prefeito manteve reunião com o deputado Coronel Ulysses, fortalecendo o diálogo e a cooperação institucional. O encontro permitiu discutir novas propostas e projetos estratégicos voltados à ampliação de investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e agricultura.
Com diálogo, parcerias e trabalho, a Prefeitura de Epitaciolândia segue buscando mais recursos, oportunidades e crescimento para todos os epitaciolandenses.
Deputado Tanízio Sá e vice-governadora Mailza Assis participam de evento histórico na Aldeia Boaçu, em Manoel Urbano
Cruzeiro do Sul é primeiro colocado no Acre em cobertura da Atenção Primária à Saúde
Rodrigues Alves sedia reunião do CIR com Secretários de Saúde e Coordenadores do Vale do Juruá
Epitaciolândia sedia Caravana do TEA e reforça compromisso com a Educação Inclusiva no município
Deputado Eduardo Velloso acompanha de perto as ações da Caravana do TEA, que leva suporte às famílias em Porto Acre e Bujari
POLÍTICA
Presidente da Câmara, Marquinho Tibúrcio, recebeu quase R$ 12 mil em diárias em 2025 e viaja para Rio Branco praticamente todos os meses
Deputado estadual Tadeu Hassem e o vereador Marquinho Tibúrcio – Foto: Reprodução O presidente da Câmara Municipal de Brasileia, vereador...
Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre
O Acre segue avançando na inclusão digital graças a uma importante ação do mandato da ex-deputada federal Mara Rocha. Por...
Moradores do Residencial Açaí, em Bujari, denunciam transbordamento de fossa coletiva e cobram solução do prefeito Padeiro
Moradores do Residencial Açaí, no município de Bujari, gravaram um vídeo denunciando o transbordamento da fossa coletiva que atende a...
POLÍCIA
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
EDUCAÇÃO
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Parceria entre Perpétua Almeida e Instituto Federal do Acre leva formação inédita em piscicultura à Terra Indígena no estado
-
Geral7 dias atrás
Tribunal de Contas do Acre lança sistema Geobras para monitorar obras públicas e serviços de engenharia
-
Geral7 dias atrás
Rio Branco Airport registra crescimento de 16% no número de passageiros no 3º trimestre de 2025
-
Política7 dias atrás
Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari