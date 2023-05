Epitaciolândia realiza ação de concientização contra o abuso ou exploração sexual de crianças

O prefeito do Município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, participou nesta sexta-feira , 19, do Seminário de Segurança Pública nas Fronteiras promovido pelo Senado Federal, por meio da Comissão de Justiça e Segurança Pública que a convite do Senador Sérgio Petecão, ocasião em que o Ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se fez presente.

Para o gestor, este é um evento super importante onde será cobrado mais presença do Governo Federal com aparelhamento das polícias e a união de forças com o Governo do Estado para combater os crimes fronteiriços e em se tratando do Acre buscar mais segurança para os municípios de Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

O evento conta com a presença da Vice-governadora Mailza Assis, Senadores de várias partes do Brasil, prefeitos, Deputados Federais, autoridades do judiciário, autoridades militares e as Polícias Federal, Militar e Civil.