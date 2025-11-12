Epitaciolândia reafirma compromisso com o desenvolvimento sustentável durante a Conferência DEL Turismo

A Prefeitura de Epitaciolândia, sob a liderança do prefeito Sérgio Lopes, participou ativamente da Conferência DEL Turismo, um evento que reforçou o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e a valorização da identidade cultural local.

Epitaciolândia vem se consolidando como referência regional e nacional ao ser o primeiro município da Região Norte a implantar um Plano Municipal de Turismo Sustentável, além de alcançar reconhecimento internacional ao figurar entre os Top 100 Green Destinations, lista que destaca os destinos mais sustentáveis do mundo.

Durante o evento, foi ressaltada a importância de preservar e promover a história local, representada por marcos como o Doutor da Borracha e a Trilha Chico Mendes, que mantêm viva a memória e o legado da região. Nesse mesmo espírito de valorização e inovação, foi apresentada oficialmente a “Rota do Café com Queijo”, uma nova iniciativa voltada para o fortalecimento do turismo rural, com foco na geração de oportunidades e renda para produtores e empreendedores locais.

Com o apoio de parceiros estratégicos, como o Fórum Empresarial e a Instância de Governança Regional, o município reafirma sua visão de que investir no turismo é investir no futuro fortalecendo a economia, ampliando a visibilidade de Epitaciolândia e valorizando o que torna a cidade um lugar verdadeiramente único e acolhedor.