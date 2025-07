Epitaciolândia promove lançamento da Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da equipe Multiprofissional (eMulti), em parceria com a equipe Anjo Azul, realizou um importante evento voltado à garantia de direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação marcou o lançamento oficial e a emissão da Carteira Estadual da Pessoa com TEA, documento que assegura prioridade de atendimento e inclusão em serviços públicos e privados, conforme estabelece a Lei 13.977/2020 (Lei Romeo Mion).

O encontro teve caráter informativo, acolhedor e resolutivo, oferecendo às famílias um espaço de escuta qualificada, orientação e apoio durante o processo de solicitação do documento. A presença da equipe eMulti possibilitou uma abordagem integrada entre os setores da Saúde, Assistência Social e Educação, promovendo um atendimento humanizado e eficaz.

A equipe Anjo Azul, amplamente reconhecida por sua atuação junto a famílias atípicas, foi fundamental na mobilização da comunidade e na construção de um ambiente sensível às necessidades do público autista. Além da emissão das carteirinhas, o evento proporcionou momentos de troca de experiências, fortalecimento de vínculos e sensibilização, unindo famílias, profissionais e membros da rede de apoio em um esforço coletivo pela inclusão.

Essa ação representa um marco importante na luta por visibilidade, respeito e inclusão das pessoas com autismo, reafirmando o compromisso de Epitaciolândia com a construção de uma sociedade mais justa, empática e acessível para todos.

Foi um momento especial de cuidado, escuta ativa e valorização das famílias atípicas, contando com a participação ativa da Equipe Multiprofissional e o imprescindível apoio da Equipe Anjo Azul.