Epitaciolândia ocupa 1° Lugar no índice do Previne Brasil em Saúde Básica com a inédita nota 9,08

O município de Epitaciolândia, durante a gestão do prefeito Sérgio Lopes, e com a dedicação e competência do secretário de saúde do município, Sérgio Mesquita, vem ganhando notoriedade com o excelente desempenho e trabalho já realizado em prol da sociedade.

Atualmente, o município de Epitaciolândia alcançou a meta mais esperada, ocasião em que ocupa o 1° Lugar no índice do Previne Brasil em Saúde Básica com a inédita nota 9,08. Um dos meios que contribuiu para o alcance desta excelente nota foi a realização das inúmeras edições do programa Saúde na Comunidade.

O Previne Brasil determina três critérios para o repasse financeiro aos municípios: captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas, tendo como objetivo aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre a população e a equipe de saúde, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

A posição do Município de Epitaciolândia no Ranking Regional retrata o compromisso da gestão com a população, pois uma das preocupações do prefeito e sua equipe era que a população tenha acesso a saúde pública de qualidade.