Epitaciolândia não tem Prefeito: Moradores procuram vereador para denunciar o descaso do ramal do Jacimiel

Vereador Messias pede que prefeitura de Epitaciolândia recupere ramal do Jacimiel para melhorar transporte dos produtores locais e das proximidades – Foto: Messias Lopes

O vereador de Epitaciolândia, Messias Lopes do PT, esteve em visita a convite da comunidade no ramal do Jacimiel, que entra no km 10 no Nari Bela flor com saída no km 19 da estrada velha e que apresenta precariedade de locomoção.

O ramal pode ser uma saída de emergência para os produtores da estrada velha que estão praticamente sem condições de trafegabilidade em decorrência de muitas crateras em vários trechos em que o DERACRE iniciou trabalhos mas abandonou sem concluir os serviços.

Alguns produtores rurais já se comprometeram em doar a piçarra para que a prefeitura possa garantir a melhoria de trafegabilidade no ramal do Jacimiel, contudo eles lamentam a situação de abandono, onde até carros traçados estão com dificuldades de atravessarem as partes críticas.

Para o vereador Messias, as benfeitorias do ramal do Jacimiel, facilitaria até o transporte da produção dos agricultores da estrada velha, inclusive o maior produtor de milho da região senhor Mário Maffi.

“A estrada velha não está dando bom acesso, e é onde temos o maior produtor de milho do Alto Acre, sem contar a grande quantidade de galpões de frangos e pessoal que mexe com gado. É onde produz muito essa estrada aí, e diante das péssimas dificuldades da estrada velhas os produtores estão pedindo esse acesso rápido para sair da estrada velha para a comunidade do Nari”, pontua Messias.

Acompanhe abaixo as imagens feitas pelo gabinete do vereador Messias Lopes na extensão do ramal do Jacimiel e estrada velha.