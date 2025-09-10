Epitaciolândia leva solidariedade à comunidade da Invasão da Nasinha com distribuição de sopa

Nesta segunda-feira, 09, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma importante ação social na comunidade conhecida como Invasão da Nasinha.

Ao todo, foram distribuídos 200 potes de sopa aos moradores locais, garantindo alimento e acolhimento em um momento de proximidade com a população.

A iniciativa faz parte das ações de assistência promovidas pela gestão municipal, que tem como objetivo atender as famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas apoio alimentar, mas também atenção, cuidado e incentivo à integração social.

De acordo com a secretária de Assistência Social Lindaci Franco, essas ações reforçam o compromisso da administração em promover solidariedade e bem-estar, mostrando que pequenos gestos podem ter grande impacto na vida das pessoas.

Além da distribuição de sopa, a ação proporcionou momentos de convivência entre a comunidade e a equipe da Prefeitura, fortalecendo os vínculos e demonstrando a importância da união entre poder público e sociedade.

Com iniciativas como esta, a Prefeitura de Epitaciolândia reafirma o seu papel de estar presente junto às comunidades, levando dignidade, apoio e esperança para todos os cidadãos.