Empreendedorismo: Prefeitura de Cruzeiro do Sul planeja maior festa carnavalesca do Estado

A comissão organizadora do carnaval 2025, sob a direção das secretarias municipais da Casa Civil, Turismo e Empreendedorismo e Cultura se reuniu com o prefeito Zequinha Lima nesta quarta-feira, 19, para apresentar o planejamento da festa carnavalesca que será realizada nos dias 1, 2, 3 e 4 de março na praça Orleir Cameli. A folia será iniciada sempre às 20:30 horas com término às 03:00 da manhã. No domingo e na terça-feira de carnaval haverá a matinê para as crianças das 16:30 horas com término às 19:30.

No próximo sábado,22, haverá a abertura oficial do Carnaval com o baile de máscara onde será escolhido a rainha, o rei e a rainha da diversidade no Clube Cordélia Lima. Na ocasião a programação artística será anunciada contando com uma banda de Rio Branco que será atração principal nas duas últimas noites da festa. Bandas locais e Djs farão a animação do evento.

A estrutura carnavalesca também já está sendo preparada com um grande palco de 13 por 12 metros, além da presença da Polícia Militar e 40 seguranças particulares. Bem como, participação do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A Secretaria Municipal de Saúde também estará presente distribuindo preservativos.

Com o objetivo de fomentar a economia local, o carnaval de Cruzeiro do Sul terá a participação de 80 empreendedores em 32 barracas, com alimentos,bebidas, vendas de fantasias carnavalescas.

De acordo com o secretário municipal da Casa Civil Ney Willians, tudo está sendo preparado para Cruzeiro do Sul sediar a maior festa de carnaval do Acre.

“Temos o maior palco já montado em Cruzeiro do Sul e o prefeito Zequinha Lima não abre mão de uma grande festa carnavalesca para nosso povo. Esse ano não será diferente, teremos mais de 32 barracas e 80 empreendedores que estarão trabalhando no carnaval além muitas atrações musicais que serão anunciadas posteriormente” pontuou Willians.