Empreendedores de Assis Brasil agradecem apoio da Prefeito Jerry Correia após sucesso do CarnavAssis

Após um fim de semana marcado por festa, alegria e valorização da cultura local com a realização do CarnavAssis — o tradicional carnaval fora de época em comemoração ao aniversário de Assis Brasil —, o prefeito Jerry Correia se reuniu na tarde desta quinta-feira (22) com a Associação de Empreendedores da cidade.

O encontro, realizado no gabinete do prefeito, teve como objetivo ouvir os trabalhadores que atuaram durante o evento com a venda de comidas, bebidas e outras variedades. A reunião foi um momento de diálogo, avaliação e fortalecimento da parceria entre o poder público e os pequenos negócios locais.

Durante entrevista concedida após a reunião, a empreendedora Nicleia Rodrigues destacou a importância do apoio da Prefeitura para a realização do evento.

“Quero agradecer ao Prefeito Jerry pela oportunidade, não só para mim, mas para todos os empreendedores de Assis Brasil. Agradeço a ele e toda a equipe — da limpeza, da organização, da instalação das barracas. Foi um evento bonito, tão esperado. O Prefeito está de parabéns. Que ele continue buscando recursos para que a cidade fique cada vez mais bonita e preparada para receber pessoas de todo o Acre, do Brasil e até de outros países”, afirmou.

Outra participante da reunião, Eronilce, conhecida como Lora, também compartilhou sua gratidão.

“Sou grata por ter participado desse evento tão especial, que é o 14 de maio. Escolhi Assis Brasil para morar e fico feliz em ver o prefeito cada vez mais atuante. Ele está de parabéns”, disse.

O prefeito Jerry Correia agradeceu o reconhecimento e reforçou o compromisso da gestão com os empreendedores locais. “Nosso trabalho é fazer com que cada evento gere alegria para a população e renda para quem vive do comércio. Esse diálogo é essencial para que possamos melhorar cada vez mais”, destacou.

A Prefeitura de Assis Brasil segue empenhada em valorizar a cultura, movimentar a economia e construir uma cidade mais acolhedora e cheia de oportunidades para todos.