Em Rio Branco, Secretária de Rodrigues Alves participa do primeiro seminário sobre Lei da Escuta Especial

Os agricultores e produtores que residem na zona rural de Porto Walter tiveram a oportunidade de apresentar cara a cara com Prefeito e o vice, todos os pedidos que visam melhorar a vida de quem vive do que produz no campo, durante a solenidade de revitalização da Feira do Agricultor empreendedor que aconteceu no Mercado Municipal, e durante a inauguração da Rua do Comércio, inaugurada nesta Quarta-feira (07).

A revitalização da feira, com entrega de kits de aventais, blusas, bonés e recipientes para acondicionar hortaliças teve o apoio do SEBRAE e do Governo do Estado. A Secretaria de Saúde ofertou atendimento exclusivo aos feirantes, com testes rápidos e vacinação de rotina.

No mesmo ato, o Prefeito César Andrade anunciou a construção do Mercado do Produtor Rural, com recursos provenientes de emenda parlamentar.

“Aqui não tem enrolação. O trabalho continua, são investimentos sendo entregues, a gente anunciando e correndo atrás de mais. Eu, meu vice e nossa equipe trabalhamos a cada dia com empenho e dedicação. Estamos felizes por entregar investimentos, tomar café com todos os produtores e garantir sempre mais desenvolvimento na zona urbana e rural”, destacou.

Avaliada em R$600 mil reais, a entrega da pavimentação em tijolo maciço, com meio fio e calçada beneficia moradores do bairro e comerciantes.

“A rua tinha uma parte pavimentada, a outra de chão batido com lama. Esse serviço que a Prefeitura fez melhorou muito a situação e ficou ótimo para todos nós”, comentou o empresário José Rodrigues.

“Não vamos conseguir resolver todos os problemas e nunca ninguém vai. Mas a força de vontade que a gente tem de trabalhar vai diminuir os problemas que a população enfrenta”, destacou o vice-prefeito.

A solenidade, contou com a presença de secretários, vereadores e do diretor financeiro do SEBRAE, Francinei Santos.