Tudo Sobre Política II

Em Rio Branco, prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, discute melhorias na BR-317 em reunião com o DNIT

Publicados

18 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido com o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Queiroz, para tratar de assuntos relacionados à BR-317, rodovia que é a principal ligação do município com o restante do estado.

Durante o encontro, o gestor destacou a importância da rodovia, especialmente neste período em que Assis Brasil se prepara para receber a ExpoFronteira 2025.

O prefeito demonstrou preocupação com alguns trechos da estrada, principalmente no perímetro que se aproxima da ponte internacional que liga o município a Iñapari (Peru), onde ainda existem buracos que podem colocar em risco a segurança dos usuários.

Entre as prioridades apresentadas pelo prefeito estão:

  • Melhoria da sinalização na chamada “Curva do Quartel”;
  • Instalação de proteção adequada para pedestres e condutores;
  • Iluminação da ponte Brasil-Peru, garantindo mais segurança no acesso;
  • Duplicação da via de entrada da cidade e instalação de um portal de boas-vindas.

O superintendente do DNIT reafirmou o compromisso em acompanhar de perto os serviços, garantindo que os trabalhos de manutenção já retomados avancem até Assis Brasil.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Assembleia Legislativa realizam amistoso de futebol. A prefeitura venceu por 5 a 0

O prefeito Jerry Correia agradeceu a recepção e ressaltou a importância da parceria:

“Saimos daqui confiantes de que teremos o apoio do DNIT para melhorar a infraestrutura da nossa cidade, principalmente neste momento em que Assis Brasil estará em evidência com a ExpoFronteira”, afirmou.

Prefeito de Epitaciolândia consegue destravar bloqueio de recursos junto ao Tribunal Regional do Trabalho

Prefeito Zequinha Lima defende integração aérea Cruzeiro do Sul-Pucallpa em caráter imediato

