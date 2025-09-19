Tudo Sobre Política II
Em Rio Branco, prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, discute melhorias na BR-317 em reunião com o DNIT
Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido com o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Queiroz, para tratar de assuntos relacionados à BR-317, rodovia que é a principal ligação do município com o restante do estado.
Durante o encontro, o gestor destacou a importância da rodovia, especialmente neste período em que Assis Brasil se prepara para receber a ExpoFronteira 2025.
O prefeito demonstrou preocupação com alguns trechos da estrada, principalmente no perímetro que se aproxima da ponte internacional que liga o município a Iñapari (Peru), onde ainda existem buracos que podem colocar em risco a segurança dos usuários.
Entre as prioridades apresentadas pelo prefeito estão:
- Melhoria da sinalização na chamada “Curva do Quartel”;
- Instalação de proteção adequada para pedestres e condutores;
- Iluminação da ponte Brasil-Peru, garantindo mais segurança no acesso;
- Duplicação da via de entrada da cidade e instalação de um portal de boas-vindas.
O superintendente do DNIT reafirmou o compromisso em acompanhar de perto os serviços, garantindo que os trabalhos de manutenção já retomados avancem até Assis Brasil.
O prefeito Jerry Correia agradeceu a recepção e ressaltou a importância da parceria:
“Saimos daqui confiantes de que teremos o apoio do DNIT para melhorar a infraestrutura da nossa cidade, principalmente neste momento em que Assis Brasil estará em evidência com a ExpoFronteira”, afirmou.
Semana do Trânsito: Prefeitura e parceiros abrem Semana Nacional do Trânsito em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Trânsito , Mobilidade Urbana e Transporte, em parceria com o Detran, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Sest/Senat, realizou a abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito, que acontece em todo o país de 18 a 25 de setembro.
Com o tema “Desacelere: seu bem maior é a vida”, a programação em Cruzeiro do Sul começou com o lançamento do Concurso de Redação, envolvendo alunos da 3ª série do ensino médio de 14 escolas públicas e particulares do município, das zonas urbana e rural. Os estudantes irão desenvolver textos sobre a importância da segurança no trânsito, e as três melhores redações serão premiadas com habilitações gratuitas, oferecidas pelas autoescolas parceiras.
O secretário municipal de Trânsito, Jonas Lima, destacou a relevância da ação para a formação dos futuros motoristas.
“Acreditamos que, através da educação, nossos jovens, que serão os próximos condutores, possam construir um trânsito mais seguro e humanizado para todos. Esse contato desde cedo desperta a consciência e contribui para a formação de cidadãos mais responsáveis no trânsito”, afirmou.
A estudante Lauana Moura, aluna do terceiro ano do ensino médio, ressaltou a importância do concurso.
“É uma oportunidade muito positiva. A temática é fundamental para nós, jovens, que em breve estaremos no trânsito. Trabalhar isso nas escolas ajuda a combater o problema da base, conscientizando sobre os riscos da velocidade e a importância da preservação da vida”, destacou.
O prefeito Zequinha Lima também participou do lançamento e reforçou o compromisso da gestão com a educação para o trânsito.
“O trânsito é uma situação delicada e não podemos apenas reprimir, precisamos educar. Nada melhor do que começar esse processo dentro das escolas, estimulando os alunos a refletirem e compartilharem suas ideias. A partir dessa conscientização, eles também levam a mensagem para suas famílias. Estamos investindo em obras de infraestrutura, iluminação, sinalização horizontal e vertical, mas entendemos que nada é mais importante do que a educação no trânsito”, afirmou.
A Semana Nacional do Trânsito segue até o dia 25 de setembro com diversas atividades educativas, envolvendo escolas, órgãos de segurança e a comunidade em geral, reforçando a mensagem de que preservar vidas deve ser sempre a prioridade.
