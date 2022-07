Em reunião, prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, garante pagamento do piso salarial de R$ 2.424

Há exato 23 meses consecutivos, a Prefeitura de Rodrigues Alves, na gestão do prefeito Jailson Amorim e do vice-prefeito Nilson Magalhães, vem valorizando e sempre pensando no bem do funcionalismo público municipal e para isso tem valorizado cada servidor, onde paga o funcionário público municipal todo no dia 20 de cada mês.

E nessa terça-feira ( 19) não seria diferente. O aniversário da cidade se aproxima e para isso se faz necessário que dinheiro circule no município, preocupado com os servidores, o prefeito Jailson injetará o valor de R$ 3.9000,000,00 (três milhões e novecentos mil reais) investido na economia de Rodrigues Alves.

Além do salário, o prefeito determinou que fosse efetuado o pagamento de 50% do 13° salário para todos os servidores municipais. Contribuindo ainda mais com a celebração de 30 anos de emancipação política e administrativa. Que será comemorado no dia 28 de julho.

Pagar o funcionário todo dia 20 é uma marca da gestão do prefeito Jailson Amorim. O que mostra a seriedade e o comprometimento do gestor com a economia local e o trabalhador.