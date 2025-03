Em Porto Walter, moradores da comunidade Veneza celebram instalação da internet via satélite

A chegada da internet via satélite transformou a vida dos moradores da comunidade Veneza, no Rio Natal, na zona rural de Porto Walter. Antes sem acesso à conectividade, a população agora pode estudar, trabalhar e manter contato com familiares de maneira fácil e rápida. A instalação foi realizada pela Prefeitura, que segue investindo para levar inclusão digital às áreas mais distantes do município.

Para os moradores, essa conquista representa um novo tempo. “Agora, nossos filhos podem estudar sem dificuldades, e nós conseguimos nos comunicar melhor com o mundo. Antes, dependíamos de longas viagens para acessar a internet”, destacou seu Luís Fonseca, emocionado.

A Prefeitura reafirma seu compromisso em ampliar o acesso à tecnologia, garantindo que mais comunidades tenham as mesmas oportunidades. “A internet não é mais um luxo, mas uma necessidade. Seguimos trabalhando para levar essa ferramenta essencial a quem mais precisa”, afirmou o Prefeito em exercício Guarsonio Melo que acompanhou a instalação junto do vereador Robson Rodrigues.

Com essa iniciativa, a gestão municipal fortalece o desenvolvimento da zona rural, garantindo que o progresso e a conectividade cheguem a todos.