Em parceria com Tribunal de Justiça, Prefeito Sérgio Lopes entrega kit enxoval para 100 gestantes de Epitaciolândia

Assessoria – Já é o segundo ano que a prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre entrega kit com enxoval para mulheres grávidas em Epitaciolândia.

O prefeito Sérgio Lopes juntamente com a Secretária de Assistência Social Eliade Maria, estiveram presentes no Centro de Referência da Pessoa Idosa de Epitaciolândia (CRIE), para acompanhar a distribuição dos kits.

Sérgio Lopes falou de a satisfação em poder entregar esses kits, que apesar de simples tem um significado muito grande.

“Estamos hoje entregando kit enxoval para 100 mamães, isso está sendo possível através de uma parceria entre Prefeitura e Tribunal de Justiça do Acre, que aloca recursos provenientes de penas pecuniárias para que possamos desenvolver projetos como esse, além disso, a prefeitura através da Semcias, vai muito além, oferece o acompanhamento para essas mães com orientações para que elas possam usufruir dos seus direitos, que vão desde o acompanhamento com o pré-natal até o registro de seus filhos, e, acesso aos programas sociais.” Destacou o prefeito.

Segundo informou a Secretária Eliade Maria, para ter direito a receber esses kits, as mães devem participar de programas sociais e passam por uma triagem feita por agentes da Semcias que comprova a real necessidade das mesmas.