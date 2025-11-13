Tudo Sobre Política II
Em parceria com Caixa Econômica Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança Programa de Microcrédito Rural
Tudo Sobre Política II
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento em Parceria com a Caixa Econômica Federal, lançou nesta quinta-feira, 13, na Vila Santa Luzia, o Programa de Microcrédito Rural, vinculado ao Programa Nacional de Agricultura Familiar PRONAF B. Essa modalidade oferece microcrédito com condições facilitadas para pequenos produtores, agricultores, familiares e extrativistas disponibilizando financiamentos, com taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento acessíveis, voltado às atividades agrícolas, criações e melhorias na propriedade
O programa vai beneficiar mais de 3 mil pessoas no município e permitir linha de crédito de R$ 15 mil para mulheres, R$ 12 mil para homens e para jovens produtores R$ 8 mil, chegando ao valor máximo familiar de R$ 35 mil. Para acessar o financiamento, o produtor rural necessitará de documentos pessoais e o CAF b, Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. O crédito será concedido em parcela única com 12 meses de carência, se for pago no período correto terá um desconto de 40% do valor total.
A produtora rural Isabel da Silva, Moradora do Ramal da Aníbal, agradeceu pela oportunidade.
“Esse benefício vai ajudar a gente a fazer a nossa plantação, nosso plantio. Conseguimos tirar nossa CAF na Secretaria de Agricultura com muita facilidade, agora iremos fazer nosso benefício e junto com meu esposo e filhos trabalhar na nossa terra. Estamos muito esperançosos com este momento”, destacou Isabel.
“Isso é motivo de muita alegria, essa parceria que é formada entre governo, prefeitura e caixa vem agregar e, acima de tudo, nos fortalecer como produtor. Eu como produtor que sou, fico feliz por ações como essa que são políticas que faz com que a gente consiga chegar mais próximo dos recursos”, pontua Wilson Oliveira, Presidente da Associação dos Produtores do Ramal Zé Alves.
A Superintendente da Caixa Econômica do Vale do Juruá, Janiele de Oliveira, destacou o funcionamento do programa e a importância da agricultura familiar para a sociedade.
“É uma alegria poder trazer um programa tão importante nesse momento. O PRONAF B o nosso programa de Microcrédito é uma linha de crédito para fortalecer a economia da agricultura familiar, aquelas famílias que trabalham todos os dias nas suas terras e tentam com tanto esforço uma renda melhor para os seus filhos, inclusive poder abastecer as geladeiras de todas as nossas famílias. Então, se você pegou o crédito de 12 mil reais, você não precisa ficar pagando todos os meses. Ao final de 12 meses, aquela pessoa precisa devolver através de parcela única o valor de sete mil e duzentos reais”, afirmou Janiele.
A prefeita em exercício de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, ressalta a relevância da parceria na melhoria de vida dos produtores rurais do município.
“Essas parcerias quando são oportunizadas precisamos estarmos prontos para firmamos. Essa linha de crédito vai dar oportunidades de melhorias de vida para nossas famílias que vivem na zona rural. Serão homens, mulheres e filhos que poderão ser beneficiados aumentando a produção e a renda familiar. Nossa gestão, através do Prefeito Zequinha Lima sempre está atenta as parcerias que chegam para beneficiar nossa população”, concluiu.
Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves avança com obras de pavimentação na Rua José Pedro da Cruz
A Prefeitura de Rodrigues Alves segue intensificando os investimentos em infraestrutura urbana, os serviços de pavimentação asfáltica estão em andamento na Rua José Pedro da Cruz, mais uma via que está sendo beneficiada pelo programa de melhorias urbanas desenvolvido pela gestão municipal.
O objetivo da obra é garantir mais segurança e conforto no deslocamento de pedestres, motoristas e moradores, além de valorizar a região e contribuir para o desenvolvimento da cidade. A pavimentação também facilita o acesso aos serviços públicos e melhora as condições de tráfego, especialmente durante o período de chuvas.
De acordo com a gestão municipal, o trabalho faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização da malha viária e à ampliação da infraestrutura em diversos bairros de Rodrigues Alves.
Com planejamento e compromisso, a Prefeitura reafirma seu empenho em promover uma cidade cada vez mais estruturada, organizada e com mais qualidade de vida para todos.
A pedido de vereadores, deputado Eduardo Velloso realiza grande ação de saúde em Senador Guiomard
Prefeitura de Cruzeiro do Sul da início aos preparativos da ornamentação natalina no Centro da cidade
Prefeitura de Rodrigues Alves avança com obras de pavimentação na Rua José Pedro da Cruz
Mesmo com chuvas Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém mais de cinco frentes de serviço
Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai manter duas unidades de saúde funcionando nos feriados de 17 e 20 de novembro
POLÍTICA
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia6 dias atrás
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
-
Concurso6 dias atrás
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Socorro Neri celebra assinatura da ordem de serviço para consolidação do Campus Fronteira da Ufac
-
Política Destaque5 dias atrás
Faltam menos de duas semanas para o julgamento de Gladson Cameli no STJ, considerado o maior escândalo de corrupção da história do Acre