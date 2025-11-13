Em parceria com Caixa Econômica Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança Programa de Microcrédito Rural

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento em Parceria com a Caixa Econômica Federal, lançou nesta quinta-feira, 13, na Vila Santa Luzia, o Programa de Microcrédito Rural, vinculado ao Programa Nacional de Agricultura Familiar PRONAF B. Essa modalidade oferece microcrédito com condições facilitadas para pequenos produtores, agricultores, familiares e extrativistas disponibilizando financiamentos, com taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento acessíveis, voltado às atividades agrícolas, criações e melhorias na propriedade

O programa vai beneficiar mais de 3 mil pessoas no município e permitir linha de crédito de R$ 15 mil para mulheres, R$ 12 mil para homens e para jovens produtores R$ 8 mil, chegando ao valor máximo familiar de R$ 35 mil. Para acessar o financiamento, o produtor rural necessitará de documentos pessoais e o CAF b, Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. O crédito será concedido em parcela única com 12 meses de carência, se for pago no período correto terá um desconto de 40% do valor total.

A produtora rural Isabel da Silva, Moradora do Ramal da Aníbal, agradeceu pela oportunidade.

“Esse benefício vai ajudar a gente a fazer a nossa plantação, nosso plantio. Conseguimos tirar nossa CAF na Secretaria de Agricultura com muita facilidade, agora iremos fazer nosso benefício e junto com meu esposo e filhos trabalhar na nossa terra. Estamos muito esperançosos com este momento”, destacou Isabel.

“Isso é motivo de muita alegria, essa parceria que é formada entre governo, prefeitura e caixa vem agregar e, acima de tudo, nos fortalecer como produtor. Eu como produtor que sou, fico feliz por ações como essa que são políticas que faz com que a gente consiga chegar mais próximo dos recursos”, pontua Wilson Oliveira, Presidente da Associação dos Produtores do Ramal Zé Alves.

A Superintendente da Caixa Econômica do Vale do Juruá, Janiele de Oliveira, destacou o funcionamento do programa e a importância da agricultura familiar para a sociedade.

“É uma alegria poder trazer um programa tão importante nesse momento. O PRONAF B o nosso programa de Microcrédito é uma linha de crédito para fortalecer a economia da agricultura familiar, aquelas famílias que trabalham todos os dias nas suas terras e tentam com tanto esforço uma renda melhor para os seus filhos, inclusive poder abastecer as geladeiras de todas as nossas famílias. Então, se você pegou o crédito de 12 mil reais, você não precisa ficar pagando todos os meses. Ao final de 12 meses, aquela pessoa precisa devolver através de parcela única o valor de sete mil e duzentos reais”, afirmou Janiele.

A prefeita em exercício de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, ressalta a relevância da parceria na melhoria de vida dos produtores rurais do município.

“Essas parcerias quando são oportunizadas precisamos estarmos prontos para firmamos. Essa linha de crédito vai dar oportunidades de melhorias de vida para nossas famílias que vivem na zona rural. Serão homens, mulheres e filhos que poderão ser beneficiados aumentando a produção e a renda familiar. Nossa gestão, através do Prefeito Zequinha Lima sempre está atenta as parcerias que chegam para beneficiar nossa população”, concluiu.