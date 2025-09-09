Tudo Sobre Política II
Em parceria com a Pastoral Zequinha Lima garante atendimento para mais de 90 crianças em Cruzeiro do Sul
A Pastoral da Criança atua em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue fortalecendo a parceria com a Pastoral da Criança, garantindo atendimento para mais de 90 meninos e meninas dos bairros Miritizal, Cruzeirão e comunidades adjacentes. Nesta terça-feira,9, o prefeito Zequinha Lima visitou a sede da pastoral no bairro Miritizal, acompanhado da secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Milca Santos, do bispo Dom Flávio Giovenale e a coordenadora local, Maria Raimunda da Mota, conhecida como Coquinha.
Zequinha reafirmou o compromisso da gestão em buscar alternativas para melhorar a estrutura de atendimento às crianças e adolescentes. “Nós não conseguiríamos fazer sozinhos e por isso trazemos todo esse apoio para a Pastoral da Criança que presta um serviço fcom amor e carinho, que transforma vidas. Sabemos das dificuldades estruturais enfrentadas e vamos buscar um espaço alternativo, além de recursos financeiros, para que este projeto continue crescendo e nunca seja interrompido”, destacou o prefeito Zequinha Lima.
De acordo com a coordenadora Coquinha, a parceria com a Prefeitura é fundamental para garantir às crianças acesso a atividades no contraturno escolar, em uma faixa etária que vai de 6 a 14 anos. As ações envolvem aulas de violão, práticas esportivas, pintura, artesanato e outras oficinas, além do fornecimento de merenda diariamente.
“Atendemos hoje 98 crianças em dois núcleos, no Miritizal e no Santa Clara. Muitas famílias vivem em situação de vulnerabilidade, sem condições de oferecer atividades educativas e de lazer aos filhos. Se não fosse esse trabalho, as crianças ficariam expostas a muitos riscos”, ressaltou a coordenadora.
A Pastoral da Criança atua em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. O objetivo é promover a inclusão social e garantir oportunidades de aprendizado, convivência e desenvolvimento para crianças em situação de vulnerabilidade.
“Aqui elas recebem ensinamentos para a vida, são acolhidas e encontram um espaço de proteção. Nosso compromisso é continuar fortalecendo esse trabalho tão importante para Cruzeiro do Sul”, reforçou o prefeito Zequinha Lima.
Epitaciolândia leva solidariedade à comunidade da Invasão da Nasinha com distribuição de sopa
Nesta segunda-feira, 09, a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma importante ação social na comunidade conhecida como Invasão da Nasinha.
Ao todo, foram distribuídos 200 potes de sopa aos moradores locais, garantindo alimento e acolhimento em um momento de proximidade com a população.
A iniciativa faz parte das ações de assistência promovidas pela gestão municipal, que tem como objetivo atender as famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas apoio alimentar, mas também atenção, cuidado e incentivo à integração social.
De acordo com a secretária de Assistência Social Lindaci Franco, essas ações reforçam o compromisso da administração em promover solidariedade e bem-estar, mostrando que pequenos gestos podem ter grande impacto na vida das pessoas.
Além da distribuição de sopa, a ação proporcionou momentos de convivência entre a comunidade e a equipe da Prefeitura, fortalecendo os vínculos e demonstrando a importância da união entre poder público e sociedade.
Com iniciativas como esta, a Prefeitura de Epitaciolândia reafirma o seu papel de estar presente junto às comunidades, levando dignidade, apoio e esperança para todos os cidadãos.
Prefeito Carlinhos do Pelado se reúne com empresários e Associação Comercial para discutir comércio e segurança
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Senador Petecão leva cidadania ao Purus: mutirão do INSS transforma a vida de moradores de Santa Rosa
POLÍTICA
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Kamai apresentou novo requerimento exigindo que a Prefeitura entregue imediatamente os estudos de impacto e as planilhas de custos que...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, avança na cooperação para implantação de indústrias de café em Senador Guiomard e Xapuri
Mais do que uma agenda institucional, a reunião em Brasília simboliza um movimento decisivo para transformar a produção de café...
Moradores do ramal Marizinho denunciam abandono total da zona rural e responsabilizam o prefeito Padeiro pelo caos em Bujari
Em pleno mês de setembro, ônibus escolares deixam de circular por causa das péssimas condições da estrada; comunidade aponta descaso...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
CONCURSO
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
ESPORTE
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
