Em Cruzeiro do Sul, moradora ganha “presente de natal” e melhora a vida de toda sua comunidade

O prefeito Zequinha Lima visitou, nesta sexta-feira (24), a parte de baixo do bairro Miritizal, onde a prefeitura construiu um trapiche para facilitar o acesso às casas. A pequena passarela foi um pedido de uma moradora que disse que queria o trapiche como presente de natal.

O trapiche é a alternativa mais viável para evitar que a população da parte mais baixa do Miritizal tenha que caminhar na lama, já que no local, as condições do solo inviabilizam a construção de uma estrada. Por isso, a dona de casa Francisca Silva fez o pedido ao prefeito, durante uma visita do mesmo à comunidade, em novembro.

“Há um mês quando estive aqui na casa da dona Francisca, perguntei o que ela queria ganhar de natal em 2021. Para minha surpresa, ela disse, simplesmente, que queria ver um trapiche novo aqui para que as pessoas pudessem sair de casa e andar tranquilamente. Graças a Deus, hoje estamos entregando o pedido, e isso nos orgulha, pois ela pediu algo pensando na sua comunidade, no coletivo”, disse Zequinha Lima.

A moradora afirmou que chegou no bairro há mais de 12 anos e, nesse período, o antigo trapiche nunca passou por reforma e oferecia muitos riscos, principalmente, para as crianças e idosos. Ela agradeceu ao prefeito por ter atendido sua solicitação: “Vai servir para todo povo que mora aqui e depende desse trapiche para sair de casa. Estava muito difícil para todos nós, pois andávamos aqui com medo de levar uma queda. Há anos o pessoal vinha aqui e media, mas ficava só no papel. Agradeço, porque agora encontramos um homem de Deus que fez o nosso trapiche”, disse a moradora.

