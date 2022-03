Em Cruzeiro do Sul, famílias que estão em abrigos da prefeitura recebem atividades lúdicas e recreativas

A fim de humanizar a estadia nos abrigos para as famílias atingidas pela cheia do Rio Juruá, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, vem realizando atividades recreativas e lúdicas para as crianças, adolescentes, jovens e todos os que estão nos alojamentos do município.

Desenho, pintura, brincadeiras, jogos recreativos, dança, música, estão entre as atividades promovidas pela secretaria.

“O objetivo é levar um pouco de alegria e recreação nesse momento tão difícil que essas famílias vivem ao saírem de seus lares, tendo que conviver por alguns dias nesses alojamentos, que se tornam a casa dessas famílias por alguns dias. Nossa intenção é levar esse momento de recreação e atividades lúdicas. Com a participação da banda do 61º BIS. A secretaria tem estado todos os dias fazendo atividades de recreação, são três equipes nessas atividades”, explicou o secretário Aldemir Maciel.

O secretário também agradeceu, em nome da prefeitura, ao Exército Brasileiro, que tem sido parceiro nas atividades, destinando a banda de música do 61º BIS para a realização de apresentações musicais.

“Em nome da prefeitura agradecemos ao tenente coronel Wildson Pereira Santos, comandante do 61º Batalhão de Infantaria de Selva e ao subtenente Calixto, regente da banda, que tem sido um parceiro incansável nessa luta de levar um sentimento positivo para as famílias que estão nessa situação”, disse o secretário.

A secretaria de cultura, esporte e lazer tem sido importante para traduzir o sentido de cuidado e atenção que a prefeitura tem para com os moradores atingidos pela cheia deste ano.

“Todas as secretarias estão de algum modo envolvidas na alagação, seja diretamente ou no suporte às ações da prefeitura. Temos a educação cuidando dos abrigos, juntamente com a saúde, o setor de limpeza da secretaria de obras e tantas outras. Esse apoio dado pela secretaria de cultura esporte e lazer é muito importante porque demonstra para as pessoas atingidas que elas não estão sozinhas nesse momento e que podem contar com a nossa gestão. Além disso, atividades lúdicas e recreativas ajudam a superar as dificuldades desse momento”, disse o prefeito Zequinha Lima.

