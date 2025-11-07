Em Brasília, prefeito Jerry Correia viabiliza cerca de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para 2026

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, encerrou uma intensa agenda em Brasília com um resultado expressivo: a viabilização de aproximadamente R$ 20 milhões em emendas parlamentares para o exercício de 2026. Os recursos serão destinados a áreas estratégicas do município, como infraestrutura urbana e rural, saúde, educação, assistência social, esporte e desenvolvimento da agricultura.

Durante os dias de agenda, o prefeito foi recebido por todos os deputados federais e senadores que estavam na capital federal. Em cada encontro, Jerry apresentou projetos, propostas e planos estruturantes que visam melhorar a qualidade de vida da população e apoiar o crescimento sustentável de Assis Brasil.

“Nós estamos encerrando essa agenda com a sensação de dever cumprido. Conseguimos garantir o compromisso da bancada com investimentos que vão transformar a realidade do nosso município. Assis Brasil tem projetos, tem planejamento e tem gestão.” Destacou o prefeito.

Entre as propostas apresentadas, estão investimentos em pavimentação e infraestrutura, ampliação de serviços de saúde, fortalecimento de ações para comunidades tradicionais, melhorias em prédios públicos e apoio a projetos de desenvolvimento social e econômico.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando com planejamento e diálogo, reafirmando o compromisso de buscar recursos e parcerias para que obras, programas e políticas públicas continuem chegando a quem mais precisa.