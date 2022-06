Jailson disputa o Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae na categoria compras governamentais

A prefeitura municipal de Plácido de Castro, através da Secretaria da Mulher Cidadania Assistência Social e Trabalho, por meio do CRAS e serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, está retornando de um período de pandemia no qual estavam afastados do serviço, os trabalhando com os idosos remotamente.

Segundo Josinete Assistente Social do CRAS hoje estão dando início aos encontros com o grupo de idosos que se chama grupo de idosos sábia experiência de vida 1º, e o 2ª que são os idosos de Campinas.

O encontro do grupo 1º, que são 20 idosos acompanhados no CRAS, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, na qual desenvolve atividades com objetivo de elevar a auto-estima, para a construção dos vínculos, tirando-os da ociosidade, porque muitas vezes estão em suas residências, ficando a maior parte do tempo sozinhos, esse grupo trabalha para trazê-los novamente ao meio social, por meio de atividades voltados para o desenvolvimento e também se preocupamos com as potencialidade deles, sabendo que todos precisam estar no espaço onde vão compartilhar os conhecimentos deles,

Fazemos também atividades que vão melhorar auto-estima de cada um.

Hoje temos um CRAS próprio que serve como referência para nossa comunidade local, e cada dia mais a gente está buscando algo que venha melhorar a qualidade de vida dos nossos usuários por isso focamos muito nessa questão das nossas atividades está sempre voltada para o dia a dia de cada um e buscamos sempre melhorar trazendo para eles atividades, dinâmicas que fazem com que possam desenvolver as potencialidades individualmente e coletivamente, já que o grupo tem objetivo em comum, estamos extremamente gratos e felizes por estarmos voltando as atividades no CRAS, com nossos usuários que são acompanhados nesse espaço . Voltamos também atendimento com as crianças de zero a seis (0a6)anos, que são atendidos pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na qual quando damos início semana passada, atendemos tanto a criança de 0 até 6 anos quanto a mãe ou o responsável, acompanhando nas atividades, isso para nós, vem trazendo uma melhoria na qualidade do nosso serviço por conta que trabalhamos com a construção dos vínculos familiares, dessa forma ficou até melhor porque nosso trabalho voltado para mãe e filho fortalece a família, temos dois grupos, divididos em manhã e tarde e daí colocamos das 7:30 até às 9:00 horas, como também a tarde uma hora e meia de encontro de acordo com a disponibilidade das famílias acompanhadas.

A coordenadora do CRAS Dayane Assunção não pôde está presente na abertura do encontro por está de atestado médico, mas a coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Rayana Diella juntamente com a assistente social Josinete e a orientadora social fizeram do primeiro encontro do grupo um momento de alegria e interação onde todos colocaram com suas palavras a satisfação em está participando desse projeto que visa a qualidade de vida também na melhor idade.