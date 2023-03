Em Brasília, César Andrade discute cheia do Rio Juruá e consórcio intermunicipal de resíduos sólidos

O Prefeito César Andrade esteve reunido na tarde desta Segunda-feira (27), com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em Brasília. Na pauta a situação das cheias do Rio Juruá e a adesão a criação do consórcio intermunicipal de resíduos sólidos do Estado do Acre.

O Prefeito assinou o protocolo de intenção e com essa ação coloca Porto Walter como um dos municípios protagonistas no avanço a sustentabilidade. A temática sobre resíduos sólidos já vem sendo discutida em várias agendas dos Prefeitos acreanos com parlamentares federais e o próprio ministério.

“São agendas importantíssimas que ratificam o nosso desejo de seguir avançando e construindo a cada dia um município melhor para vivermos. Estamos atentos ao nível do Rio Juruá. Lembro que em 2021 enfrentamos uma grande alagação e conseguimos meio milhão de reais para socorrer os desabrigados. Espero que não ocorra mais eventos iguais ao que vivemos, mas se ocorrer já estamos se antecipando para ajudar quem mais precisar”, enfatizou.

O Prefeito participa em Brasília da 34ª Marcha dos Prefeitos, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O encontro reúne anualmente agentes municipais com a meta de discutir alternativas para os municípios. Na oportunidade, o Prefeito aproveita para visitar ministérios e gabinetes de parlamentares federais em busca de angariar recursos para Porto Walter.