Em Assis Brasil, Secretaria de Agricultura incentiva produção de café e macaxeira em aldeia indígena

O prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, ao longo de sua gestão, tem feito importantes investimentos e parceria na educação com o objetivo de preparar e capacitar os jovens rodriguesalvenses e diante dos esforços, veio o reconhecimento.

Nesta terça-feira (06), Jailson, que além de prefeito também é professor, foi contemplado com uma moção honrosa pelo diretor do Instituto Federal do Acre – Campus Cruzeiro do Sul, Braulio de Medeiros, devido a parceria da prefeitura do município com a instituição de ensino e tecnologia.

A moção foi entregue no auditório do Ifac em Cruzeiro do Sul. Além do prefeito Jailson, o presidente da Câmara de Vereadores de Rodrigues Alves, Neto do Jamilson, também foi agraciado com tamanha honraria.

“Estamos muito felizes e honrados com esse reconhecimento que recebemos, fruto do trabalho desenvolvido por nossa gestão em parceria com a instituição e estamos vendo bons resultados, pois a nossa prioridade é a preparação da nossa juventude”, afirmou o gestor.