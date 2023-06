Em alusão ao dia do meio ambiente, equipe da prefeitura de Thaumaturgo faz plantio de 500 arvores frutíferas

Que além de plantar árvores, o prefeito de Marechal Thaumaturgo Valdélio Furtado, chamou atenção para que também, possamos plantar consciência sobre a importância da natureza para nossa geração futura.

No Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06), o Núcleo de Cidadania de Adolescente (Nuca) de Marechal Thaumaturgo/AC, juntamente com a Escolinha CF7 e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (Sematur), dentre outros órgãos parceiros; – realizaram uma notável ação de plantão de plantas frutíferas nas proximidades do primeiro palco do Desporto Thaumaturguense: Campo de Minas Gerais – localizado na Resex Alto Jurua (Área do Exército Brasileiro).

Além de ser alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a referida ação faz parte do Projeto de Resgate da História e Revitalização do referido espaço esportivo.

A referida ação ambiental teve a participação do Exército Brasileiro – Destacamento Especial de Fronteira Thaumaturgo de Azevedo, e do gestor maior do município Perfeito Valdelio Furtado, que participou ativamente da ação de Plantão e também falando da importância da iniciativa e da referida data.

Na ocasião foi feito o plantio de mudas de Cupuaçu, Açaí e Ingá; sendo o plantados aproximadamente 500 (quinhentas) mudas, as quais foram doadas pelo Centro Yorenka Ãntame.

O nuca Thaumaturgo tem abraçado causa ambiental desde de sua ativação no atual Ciclo do Programa Selo Unicef (2021-2024) – aonde tem promovido uma série de ações coletivas com o mútuo apoio e colaboração da gestão pública municipal e parcerias do Instituto Yorenka Tasorentsi e Associação de Jovens Guardiões da Floresta; – que objetivam sobretudo a preservação do Meio Ambiente e Promoção a Mitigação dos Riscos e Impactos das Mudanças Climáticas.