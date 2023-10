Educação de Porto Walter realiza conferência extraordinária para construir políticas educacionais

MEC – A Prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Educação realizou nesta terça-feira, 24, a Conferência Extraordinária de Educação.

Um momento importante de reflexão conjunta, objetivando propor ideias que ajudem a transformar a Educação que contou com a presença do Prefeito Sérgio Lopes, Secretária de Educação Eunice Maria Gondim e autoridades.

Um espaço democrático de debates coletivos para discussão de propostas de organização municipal para futuramente apresentar na Conferência Nacional de Educação.

Estiveram presentes também, o Presidente da Câmara de Vereadores Messias Lopes, Cleomar Portela Coordenado do Núcleo de Educação do Estado – NEE, Articulador da CONAE municipal Cleyson Gomes e a Professora Doutora Vanilda Galli conferencista da CONAE fase municipal, alunos, professores e comunidade escolar.

O prefeito Sérgio Lopes classificou esse momento de grande importância para educação municipal e estadual.

“Esse é um momento importantíssimo para a educação do município e do estado, aqui é a oportunidade para que os operadores da educação, professores, pessoal de apoio, gestores e demais envolvidos te para fazer as suas proposições, na verdade fazer uma revisão no plano que foi construído em 2015, é um plano decenal e aqui vamos planejar as ações para os próximos dez anos, nós estamos investindo muito na educação de Epitaciolândia, o município alcançou na última avaliação o terceiro lugar a nível de estado, isso só vem reforçar o nosso compromisso com o ensino de modo geral.” Destacou o chefe do executivo.

A etapa municipal da Conferência Nacional de Educação (Conae) 2024 vai ocorrer entre os dias 23 e 29 de outubro em todo o Brasil.

O que é Conae?

A Conae permite à sociedade participar do desenvolvimento da educação nacional. Ela reúne estudantes, pais, profissionais da educação, gestores, agentes públicos e da sociedade civil organizada de modo geral para discutir os principais temas da educação, da creche à pós-graduação.