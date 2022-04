É pra ficar na história, a festa realizada pela prefeitura de Plácido de Castro pelo seus 45 anos de emancipação

É pra ficar realmente na história, a exuberante festa realizada pela prefeitura de Plácido de Castro, para o Município que completa seus 45 anos de emancipação política e administrativa e que teve a participação incondicional de todas as suas secretarias.

Cada secretaria cumpriu o seu papel à risca, o que contribuiu para o sucesso do grande evento, desde a limpeza da cidade, ornamentação, transporte de produtores rurais, recepção às autoridades, logística de palco, comunicação, em fim, foi pensada e executada milimetricamente com sucesso.

Mesmo que pequenos imprevistos tenham ocorrido, isso é natural de um grande evento, pois grandes eventos sem imprevistos, não é grande evento.

O prefeito Prof. Camilo da Silva, mais uma vez mostrou, que foi competente na escolha de sua equipe de governo e que continua firme como comandante desse grande barco administrativo, conduzindo o Município, ao porto seguro.

Em um discurso bastante técnico, recheado de metáforas, o prefeito Camilo da Silva, comparou a festa de aniversário de uma família, com a festa de aniversário do Município, onde todos os munícipes, são uma família a comemorar o seu aniversário.

Dentro de suas sábias palavras, o prefeito Camilo da Silva pontuou que: “- É com muita alegria, quando nós celebrarmos o aniversário de um filho, o aniversário do pai, da mãe, da esposa, e dos irmãos. Na verdade é nesse momento de aniversário, que a gente reune a família para comemorar, para celebrar, para refletir e pra pensar no futuro. É ao lado de todo esse sentimento, que vem também a determinação e a confiança de saber, que a construção do futuro de nossos filhos, depende muito de nós, dos valores e dos ensinamentos que vamos transmitir. Os exemplos são sempre do que vamos plantar hoje, pra colhermos no amanhã “.

Um dos momentos de alegria dos presentes ao evento, foi quando o prefeito anunciou a assinatura naquele momento, de ordens de serviços para obras de infraestrutura da cidade, beneficiando a praça central e ruas.

Estiveram participado da grande festa, vindos de Rio Branco, a Dep. Federal Mara Rocha, campeã de emendas parlamentares para Plácido, com quase nove milhões de reais, a banda Furiosa da PMAC, Ministério de Louvor MILOAD da Assembleia de Deus ministério Rio Branco, Jadson e Banda, o representante do governador, Sr. Luiz Almir Brandão, bem como, o comandante da marinha naval boliviana em Puerto Evo Morales, comandante do exército brasileiro em Plácido de Castro, grupo de dança da escola Jorge Benedito Bera de Puerto Evo Morales – Bolívia, acompanhada de seu diretor, Prof. Hernan Apasa, fanfarra de Vila Campinas e fanfarra da Escola Estadual Franklin Roosevelt.

No final, o prefeito agradeceu à toda sua equipe pelo exelente trabalho realizado.