É de graça: Prefeitura de Assis Brasil cria programa para oferecer gratuitamente próteses dentárias

O vice-prefeito Pastor Nilson Magalhães, participou da Cerimônia de abertura oficial das ações da Carreta Ambiental. A Unidade Móvel Itinerante atenderá nos dias 15,16, e 17, oferecendo a população do município vários serviços da Pasta Ambiental, além de Cultura e lazer.

O objetivo é desburocratizar o licenciamento ambiental e prestar atendimento e orientações aos produtores rurais no que se refere ao cumprimento da Legislação Ambiental nos Municípios do Acre.

Um projeto do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Rodrigues Alves, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, das instituições do sistema Estadual de Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Políticas Indígenas – SEMAPI, do Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC e Instituto de Terras do Acre – ITERACRE.

James Alves – Chefe da Divisão de Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis da SEMAPI, Agradeceu a parceria e apoio da Prefeitura de Rodrigues Alves em nome do Prefeito Jailson Amorim, do Vice Pr. Nilson Magalhães é da Secretária de Meio Ambiente Márcia Queiroz.

O projeto da Carreta Ambiental é uma emenda Parlamentar da Deputada Federal Vanda Milane que veio para melhorar a vida do homem do campo. Onde o homem não pode vim, a Carreta vem até ele, oferecendo todos os serviços ambientais como: Capacitações, orientações em educação ambiental, abertura de processos, vistorias, emissão de licenças e certidões de outorgas, além do trabalho de atendimento à regularização fundiária. Em 2021, a Carreta Ambiental percorreu 11 Municípios das regionais do Alto Acre e baixo Acre. Neste ano de 2022, a Carreta já passou por Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Vila Santa Luzia, Márcio Lima, e agora aqui em Rodrigues Alves e depois segue para Cruzeiro do Sul.

Presentes no evento, representantes de instituições do Meio Ambiente, Vereadores, secretários, coordenadores de departamentos, diretoras e diretores escolares e demais autoridades.

E Veja Também no 3 de Julho – Acre 24 Horas

Veja o Vídeo Abaixo: Em apoio às reivindicações dos servidores da Educação, Saúde e Segurança do Estado. Leo de Brito anunciou que entrou com uma ação popular, na Justiça Federal, para que o governador Gladson Cameli restitua aos cofres públicos os R$ 800 milhões que a Polícia Federal, por meio da Operação Ptolomeu, apontou que foram desviados.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página: Facebook 3 de Julho Notícias

Portal: 3dejulho.com.br Rio de Janeiro

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.