Durante visita à zona rural, prefeito em exercício ouve moradores de realiza torneio em Porto Walter

Todas as atenções do futebol portowaltense estiveram voltadas para a Comunidade Mororó, no Rio Cruzeiro do Vale, neste final de semana. Um torneio organizado pelo gabinete do vice-prefeito e prefeito em exercício Guarsônio Melo protagonizou diversão, lazer e troca de experiência entre as 26 equipes participantes.

O gestor aproveitou para visitar as comunidades Apertado da Hora, Boa Vista, Foz do Nilo e Mororó.

“Com os pés nas comunidades a gente vive a realidade das pessoas, colhe as demandas, e partilha as conquistas que estamos e vamos promover através do nosso mandato. Muitas conquistas o Prefeito César e eu vamos anunciar, e com os jogos nos confraternizamos e comemoramos os resultados”, disse.

Os eventos esportivos na zona rural já são quase uma tradição no município, e reúne times de diversas comunidades.

“A gente espera ansioso pela mensagem no rádio avisando que o Prefeito ou o vice vem na nossa comunidade, porque a gente sabe que vai ter notícia, conquista e coisa boa. A gente agradece por casa conquista e cada atividade, isso demonstra o carinho e o respeito que eles têm pela população”, disse seu Osvaldo Muniz.

