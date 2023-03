Durante reunião com gestores, prefeito César Andrade planeja convocação de professores

O acordo foi assinado pela reitora da Ufac, Guida Aquino e a defensora- geral, Simone Santiago – Foto: Ascom DPE

Assessoria DPE/AC – Na tarde desta segunda-feira, 13, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) e a Universidade Federal do Acre (Ufac) celebram o Termo Cooperação técnica para realização de estágios obrigatórios aos alunos regularmente matriculados na instituição. O acordo foi assinado pela reitora da Ufac, Guida Aquino e a defensora pública geral, Simone Santiago.

A parceria tem por objetivo formalizar as condições básicas para a realização de estágios obrigatórios, visando o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, bem como o treinamento prático e preparação para o trabalho produtivo, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano dos estagiários.

“Estamos muito felizes de concretizarmos mais uma vez essa parceria, com certeza isso fortalecerá ainda mais o nosso curso de Direito, que tanto nos orgulha, uma vez que os alunos terão a oportunidade de estar junto à Defensoria, treinando sua formação”, destacou a reitora da Ufac, Guida Aquino.

Inicialmente voltado para prática jurídica dos alunos do curso de Direito, a iniciativa pretende fortalecer a profissão dos alunos, motivando e possibilitando o contato com a prática diária da Defensoria Pública, destaca a defensora-geral, Simone Santiago.

Participaram da reunião, o vice-reitor da Ufac, Josimar Ferreira, a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, o coordenador do curso de Direito, Francisco Raimundo Alves Neto, a subdefensora-geral, Roberta Caminha, que coordenou os trâmites para a cooperação, juntamente com a coordenadora do Núcleo de Atividades Complementares, Estágio Curricular Supervisionado e Extensão, Sabrina Cassol, além de demais servidores da instituição de ensino.

